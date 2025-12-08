家人涉霸凌案影響高雄市長初選？賴瑞隆：先以家人事情優先

爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆兒子遭指控涉及校園霸凌事件，賴瑞隆今天(8日)再度現身說明此事處理情況。他表示，對方家長願意接受他的道歉，雙方家長也取得一定默契，會持續溝通，以家人優先。至於是否仍會參選到底？賴瑞隆說，未來在政治路上，他會全力以赴，但這段時間會以家人的事情為優先，競選、政治工作是一時的，但為人父母是一輩子。

有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料，其8歲的孩子涉入校園霸凌案，雖然賴瑞隆連日來已公開向女童、女童家長致歉，但相關爭論仍持續延燒，是否影響賴瑞隆參與民進黨高雄市長初選，引發關注。

賴瑞隆8日在立法院接受媒體聯訪時，再度說明孩子遭控涉及霸凌案件的處置情況。他表示，他7日與對方家長談了1個多小時，經過溝通說明與道歉後，雙方都有共識與默契，會以家人們的最大利益為最優先考量，也希望家人們可以安全快樂學習。

被問及是否仍會參選到底、回歸競選行程？賴瑞隆說，所有政治人物都會遇到挫折與困難，有任何的犯錯就改進、檢討，未來在政治路上，他會全力以赴，但這段時間會以家人的事情為優先，希望先讓所有受影響的孩子們安定下來。賴瑞隆說：『(原音)讓孩子們不要因為這些事件而讓他們的學習環境受到影響，讓他們產生很大的壓力，我想這是我最重要的工作。競選工作是一時的、政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子，這是我現在最重要的工作。』

至於媒體追問，此事是否與「初選」有關？賴瑞隆說，不要用政治的角度去看待，外界的傳言對他而言不重要，只要對家人有幫助的任何事情，他都願意做。

同樣參與高雄市長黨內初選的立委邱議瑩則說，賴瑞隆已展現充分誠意，應予以肯定，她認為雙方家長已達成的共識，學校後續相關輔導的工作都要早日完成。

另一名參與高雄市長初選的民進黨立委許智傑也說，賴瑞隆已經展現誠意致歉，也與家長和解，此事就不需再過度延伸，現在最重要的是輔導孩子的身心健康，也請大家給孩子一點空間。

也爭取高雄市長提名的立委林岱樺則表示，女童的母親追求事實真相，不亢不卑、寬恕包容的態度令人感動。她認為，真正可以感動人心的往往不是政治的權力，而是保護孩子的毅力與決心。

另外，被視為代表國民黨參選高雄市長熱門人選的國民黨立委柯志恩則說，賴瑞隆已經取得對方家長的諒解，此事就應該結束，她也呼籲選舉應該鎖定候選人的本身，不應牽連其家人或孩子。