家人為查18歲千金死因 砸逾3000萬意外揭性侵虐待案

美國18歲千金阿米莉亞．薩勒普爾（Amelia Salehpour）2023年5月因精神及認知障礙問題藥物濫，至一家戒毒中心接受治療，因其患有恐慌、妄想症等精神疾病，有時還出現自殘行為，被限制出入醫院，不過同年7月無故由前男友接走，隔天被發現死於毒窟；警方對此出判其死於吸毒過量，不過家人認為案情並不單純，砸100萬美元（約新台幣3144萬元）追查真相。

綜合外媒報導18歲阿米莉亞父親阿里．薩勒普爾（Ali Salehpour）曾任材料公司資深副總裁，淨資產約為1.07 億美元，該公司市值約1,810億美元；阿里表示阿米莉亞雖然18歲，但認知能力只有8年級程度。

阿里稱阿米莉亞在治療中心期間精神健康狀況「急劇惡化」，患有精神病、幻覺、妄想症和恐慌症，有時還會出現自殘行為，2023年7月26日阿米莉亞不知何故被允許出院，且身上沒有手機、錢與身分證，事後才被發現由被前男友和一名男子接走，死於毒窟。

報導指出，阿米莉亞被發現死於有黑色焦油狀海洛因殘留的房間，身邊還有針頭散落；對此警方初判其為吸毒過量致死，院方也堅稱團隊完全遵守所有管理標準與義務，不過阿米莉亞家人認為，由於沒有收到院方對於阿米莉亞即時通知消息，他們無法立即趕到該機構接回女兒、確保她的安全，同時認為阿米莉亞的死因可疑，案件卻被警方草率結論。

阿米莉亞家人為了找出真相，花費超過100萬美元（約新台幣3144萬元）組建調查團隊，包括進行了全面性屍檢與蒐證；其中一項訴訟文件指出，阿米莉亞從戒毒中心被誘拐出來，「在一處充斥著幫派份子、性變態、吸毒者和武器販子的毒窟中，遭受毆打、性侵與殺害」。

家屬控訴警方辦案態度草率，不僅未對案發現場進行全面搜查，更做出了「倉促且令人質疑」的死因裁定；阿里夫婦目前暫緩起訴當中7名涉案人士，雖然並未進一步說明原因，仍盼警方能夠持續對女兒的死因進行調查，同時聲稱該案檢察官納森·霍克曼（Nathan Hochman）也認為阿米莉亞是遭到謀殺。

