家人照料23年！走不出聯考落榜創傷 北市女茫然佇立捷運站出口

記者楊忠翰／台北報導

北市張女走不出聯考落榜的創傷，獨自佇立捷運站出口。（圖／翻攝畫面）

台北市1名52歲張姓女子，先前獨自佇立在捷運站出口旁，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，經多次詢問後才得知她的的姓名及生日，警員將張女護送返家後，家人透露她原本很正常，因參加大學聯考屢次落榜，精神狀況出現異常，迄今仍然走不出創傷。

大同分局表示，日前寧夏路派出所副所長劉威廷巡邏至某捷運站附近時，熱心民眾突然上前表示，有1名女子滿臉茫然站在路口，擔心她突然衝出馬路發生危險；劉員趕抵現場時發現，1名中年女子貌似失智，口中呢喃表示：「我想要回家！」

劉員立刻上前關心，對方可以正常應對，經過劉員多次詢問後，對方才說出自己姓名及生日，劉員透過警政資訊系統查出住址，並將張女護送返家，張父十分感謝警方，同時說出女兒異常原因；據了解，張女對自我要求很高，早期參加大學聯考頻頻落榜，她承受不了升學壓力，逐漸喪失信心，最後封閉自我，不願再與外界接觸，精神狀況出現異常，平常家人都會輪流照顧她，沒想到這次她自行步出家門，還驚動警方協助護送返家。

大同分局呼籲，民眾家中如有失智長者，或是精神異常的成員，應特別注意其行蹤，並善加運用手機定位，或在家人隨身物品留下聯絡資訊，萬一家人不慎走失時，警員可以更加迅速協助她或他找到回家的路。

