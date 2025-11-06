家人疊羅漢捨命救小沂！災後卻遭趕出房子還「領走補助金」 房東超硬背景曝

家人疊羅漢捨命救小沂！災後卻遭趕出房子還「領走補助金」。圖／屏東縣消防局提供

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流造成19死、5人失聯悲劇，其中6歲女童小沂被乾姑爺、姑婆托高放到屋頂橫梁幸運獲救，兩人也因此犧牲性命，至今回想仍讓人感到心疼，近日卻傳出乾姑婆一家人清理完房子後，不僅被房東趕出房子，更在未經同意下「領走補助金」。對此，房東女兒表示「純屬誤會」。

根據《CTWANT》報導，小沂乾姑婆的親妹妹林女爆料，在光復鄉已經長居超過10年，以為與房東彼此信賴，因此在租約到期後並未續約。此次洪災讓租屋處也成為重災區之一，得知小沂幸運獲救後，原本想過去看姊姊最後一面，卻被房東女兒告知「需要清理乾淨」才能繼續租用。

林女指出，在志工的幫忙下，終於將房屋清理乾淨，豈料房東女兒竟把戶籍遷入其中一間門牌，自行申請民團發放的5萬元補助金，企圖獨吞全部款項，隨後又有民團來發放補助金，房東女兒故技重施，將自己的名字填寫在另一間門牌，領走5000元補助金，懷疑對方在災後才遷戶口。

不僅如此，林女於災後向熱水器公司申請免費的熱水器，安裝3天竟被房東整顆拔走，一氣之下報警怒告竊盜，房東眼見事態嚴重，隔天才又趕緊騎機車將熱水器載回租屋處並安裝回去，不過同時也把屋內所有門窗反鎖，聲稱因10月沒有繳房租，決定直接解約。

林女痛批，10年前入住時屋內幾乎什麼都沒有，只有一個馬桶，連熱水器、蓮蓬頭、家具都是自行購入，房東女兒此舉根本「吃人夠夠」。

有知情人士指出，該房東女兒為當地戶政人員，其丈夫曾是當地派出所所長，目前已退休，來頭都不小。

針對搬走熱水器一事，遭點名的房東女兒表示「純屬誤會」，至於房間全遭反鎖，她則強調「門都還是開的，都可以進去拿東西」。她也說，自己不可能遷戶口領補助金，「這都是誤會」，強調租客也可以申請補助。



