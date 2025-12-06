家人疑似中風怎辦？醫授「4步驟急救SOP」 千萬別掐人中、別硬搬

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

腦中風是什麼？為什麼會發生腦中風？如何快速識別中風症狀？中風當下該怎麼急救？腦中風雖然聽起來可怕，但只要了解正確的處理方式，從緊急處理到專業治療都能大幅提升復原機會。

什麼是腦中風？

陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師說明，腦中風就像大腦的「心肌梗塞」，當供應大腦的血管出現問題時，腦細胞就會因為缺乏氧氣和養分而開始死亡。人體的心臟24小時不停運作，將血液輸送到全身，而血管就像管道系統負責運輸。當這個系統出現阻塞或破裂時，就會發生中風。腦中風是台灣十大死因第四名，也是造成失能的主要原因。

1、發生率：台灣每年約有3萬人發生腦中風，平均每44分鐘就有1人中風。

2、致死率：急性期死亡率約10-15%，但透過及時治療可大幅降低風險。

3、後遺症：約20%患者會癱瘓臥床，50%需要家人協助，70%無法回到原本工作。

腦中風的種類與成因？

腦中風主要分為兩種類型：缺血性腦中風是因為血管阻塞導致腦細胞缺血，就像水管被堵住一樣；出血性腦中風則是血管破裂造成腦出血，就像水管爆裂。兩種中風的成因不同，治療方式也截然不同，因此正確診斷非常重要。

．缺血性腦中風（佔80%）：因為腦血管被血栓或斑塊阻塞，導致血流中斷。

主要成因：

1、動脈粥狀硬化： 膽固醇等物質堆積在血管壁，形成斑塊造成血管狹窄

2、血栓形成： 斑塊破裂後形成血塊，阻塞血管

3、心源性栓塞： 心臟疾病產生的血栓流到腦部血管

危險因子：

1、高血壓、糖尿病、高血脂

2、心房顫動、心臟病

3、吸菸、肥胖、缺乏運動

．出血性腦中風（佔20%）：因為腦血管破裂，血液流入腦組織造成壓迫。

主要類型：

1、腦內出血： 高血壓導致腦血管破裂，血液流入腦組織

2、蜘蛛膜下腔出血： 腦血管瘤破裂，血液流入腦組織的蜘蛛網膜下腔 表面空隙

3、動靜脈畸形出血： 先天性血管異常破裂出血

常見原因：

1、高血壓（最主要原因）

2、腦血管瘤破裂

3、動靜脈畸形

4、血管壁異常

如何快速識別腦中風？

腦中風的症狀通常突然發生，家屬需要學會快速識別。「FAST」是國際通用的中風識別口訣：F（Face臉部）、A（Arm手臂）、S（Speech語言）、T（Time時間）。只要出現任何一項症狀，就要立即就醫，因為「時間就是腦細胞」。

1、F（Face臉部）

．請患者微笑，觀察臉部是否對稱

．嘴角是否歪斜、眼皮下垂

．面部表情是否不對稱

2、A（Arm手臂）

．請患者雙手平舉10秒

．觀察是否有單側手臂無力下垂

．握力是否明顯減弱

3、S（Speech語言）

．請患者說一句完整的話

．觀察是否咬字不清、說話困難

．是否答非所問或無法理解

4、T（Time時間）

．記錄症狀發生時間

．立即撥打119送醫

．把握黃金治療時間

▲其他重要症狀

．視覺異常： 突然視力模糊、複視、視野缺損

．劇烈頭痛： 突發性嚴重頭痛，伴隨噁心嘔吐

．意識改變： 突然昏迷、意識不清、記憶力衰退

．平衡障礙： 突然走路不穩、暈眩、協調性變差

腦中風急救處理 避免二次傷害

發現有人中風時，家屬的處理方式非常重要。正確的急救不僅能避免讓情況惡化，還能為醫療團隊爭取治療時間。最重要的是保持冷靜，按照正確步驟處理，避免常見的錯誤做法。

1、保持冷靜

．立即撥打119叫救護車

．記錄症狀發生的確切時間

．準備患者的病歷和用藥資料

2、維持呼吸道暢通

．讓患者採側臥姿勢

．鬆開頸部或胸部緊束的衣物

．取出假牙、清除口中異物

3、避免餵食

．絕對不要給患者喝水或進食

．避免餵食任何藥物

．防止嗆咳造成吸入性肺炎

4、預防跌倒

．讓患者平躺或側臥

．若有抽搐，保護頭部避免撞擊

．不要強行約束患者

▲常見錯誤處理

．刺激穴道： 刺激人中或其他穴道無效且可能延誤治療

．餵食藥物： 隨意給予降血壓藥可能加重腦缺血

．搬動患者： 不當搬動可能加重腦損傷

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

