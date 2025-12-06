家人疑遭校園霸凌 柚子醫聲明：已報警

▲在網路上頗具知名度的醫師發文，提到家人在校園遭到不當傷害，目前已經報警。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 在網路上知名度相當高的小兒科醫師陳木榮日前接連發文，提到自己臨時有急事「有機會一定會跟大家說說這件事」，並說看到孩子受苦很心痛。也透露就讀國中的孩子疑似脊椎受傷、也強調會讓壞人受到應得的懲罰。而陳木榮今（6）日發聲明表示，目前一切進入司法程序，詳細細節無法對外公開說明，靜待司法調查。

柚子醫師陳木榮在網路上經常分享衛教知識，吸引不少家長追蹤。但日前他突然發文提到，「抱歉，柚子醫師臨時有急事。柚子醫師有機會一定會跟大家說說這件事。看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰。」

廣告 廣告

事隔幾天，陳木榮在臉書貼出一張磁振中心的照片，並提到「就讀國中的柚子小妹下肢無力走路，癲癇發作，懷疑脊椎受傷，做了電腦斷層之後，今天安排核磁共振！爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰。」

陳木榮今日在臉書正式發出聲明，提到「針對柚子小妹於今年11月26日上午在校園遭到不當傷害，感謝各位粉絲朋友以及媒體朋友的關心。此事發生的隔天早上，11月27日上午8：00，我們夫妻已經帶柚子小妹到大安分局新生南路派出所報案，後續經歷柚子小妹住院過程，此時因為一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。真心感謝大家的關心，謝謝。」

對於整起事件，有網友發現疑似是校園霸凌事件，並發表相關言論，但陳木榮在臉書留言處強調「提醒大家，網路平台上轉傳的一些訊息不盡確實，請大家多留意。」

網紅醫孩子疑遭校園霸凌 北市教育局：已啟動調查

北市教育局則回應，學校知悉相關情事後，已依規定完成校安通報，並啟動後續處理程序，教育局已督導學校後續經家長提出調查申請後，需依法辦理調和或調查作業。

教育局強調，面對校園事件皆秉持零容忍精神，並要求學校依法啟動相關程序，積極維護學生受教權及確保身心健康，並提供學生必要之心理諮商、輔導及其他支持措施，確保學生權益獲得充分保障。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美政策「不再建議新生兒打B肝疫苗」！疾管署不跟進 原因曝

明迎大雪！2類人小心症狀加劇 中醫推1款茶養生

北市校園傳霸凌！網紅醫家人受傷、癲癇發作 教育局：已啟動調查