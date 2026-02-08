一家人親手貼1元！暖心紅包袋藏巧思 張以理用「馬理多多」送上新春祝福

▲馬上溫馨！「馬理多多」有哏又有心！張以理壹元紅包袋成春節亮點。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】春節將至，年味漸濃。左營楠梓市議員參選人張以理近日走訪地方、發送春節祝福時，準備了一款別出心裁的紅包袋，紅包袋貼上壹元，再印上「馬理多多」諧音祝福，張以理一家人齊心加工更添溫度！引起不少民眾注意。紅包袋外貼上一枚壹元硬幣，讓許多人收到後直呼「很有質感」、「真的很用心」，在滿滿制式春節文宣中顯得格外特別。

▲全家人開心親手手工製作完成

這份紅包袋的巧思來自上頭印著的一句話：「馬理多多」。取自馬年的「馬」，結合張以理名字中的「理」，諧音「Money 多多」，既呼應新春吉祥寓意，也巧妙融入參選人的名字，讓人會心一笑，不少民眾當場拿起手機拍照分享。

廣告 廣告

張以理表示，紅包的重點從來不是金額，而是祝福與心意。貼上壹元，象徵「一元復始、萬象更新」，也代表新的一年重新出發的美好寓意，希望把這份簡單卻真誠的祝福送到每一位民眾手中。「過年最重要的是團圓與溫暖，而不是紅包裡有多少錢。」

這些紅包袋並非由廠商代工，而是由張以理的岳母與他的兩位兒子一起加入「手作」行列，一枚一枚將壹元硬幣貼上紅包袋。從準備材料到實際製作，全家人一起動手完成，讓這份年節小物多了一層「一家人一起為選舉努力」的溫馨意義。

不少民眾收到後笑說「這紅包袋會捨不得用」，也有人稱讚設計既有創意又有記憶點。透過這樣的小巧思，不僅傳遞年節祝福，也讓人感受到貼近人心的溫度。

張以理指出，選舉不只是口號與看板，而是透過一點一滴與民眾的互動，讓大家真正感受到誠意與關心。這份小小的紅包袋，希望帶給大家的不只是祝福，更是一份溫暖的新年心意。（圖╱張以理競選辦公室提供）