「家人認為我是沒用的老人」 遭詐460萬1年開庭20次 沒拿回任何錢

台灣投資詐騙案件層出不窮，一名新北市男子就成為假投資詐騙的受害者，被騙走460萬元後，人生徹底改變。這位男子不僅家庭關係緊張，被家人視為「沒用的老人」，一年來更奔波法院達20次，卻仍未能追回任何款項。根據打詐儀表板數據顯示，截至11月4日，全台假投資詐騙財損金額高達8000多萬元，儘管各地警方積極打擊詐騙，但假投資詐騙仍居各類詐騙手法之首，主要是因為詐騙集團善於利用人性弱點，加上跨境犯案增加了偵辦難度。

這位受害男子在被詐騙後，生活重心幾乎只剩下大量法院公文和出庭。他在一年內開了20次庭，雖然見到了許多車手和水手，卻從未見過主嫌，也沒能追回一毛錢。這些車手和水手大多沒有錢賠償，有些甚至不知道首腦是誰，而主謀仍在外策畫下一次詐騙。

詐騙集團常見的手法包括股票、黃金和虛擬貨幣投資，他們會先讓受害者小額獲利，等到對方信任後再進行大規模詐騙。詐騙集團精心設計的「劇本」和「台詞」正是侵略人心的關鍵，他們深知有些人急於「錢滾錢」的投資焦慮，或是抱持「已經投入這麼多，再賭一把」的心態。在詐騙集團冒充專家學者的催化下，受害者往往會自動過濾負面資訊，最終落入陷阱。

受害男子表示，即使參與調解，對方有時比自己還可憐，甚至有人拿著殘障手冊，讓他無計可施。除了人性弱點外，詐騙案件頻發的另一個原因是詐騙集團的跨境分工和金流隱匿性，這大大增加了檢警偵辦的難度。在執法單位追查的同時，詐騙集團已不斷重起爐灶，民眾要避免成為受害者，必須守住心中的防線。

