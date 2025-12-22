家人贊助1000萬當頭期款「但開1條件」一票人挺：不要拿

近日有民眾在社群平台Dcard發文，揭露一起因購屋引發的家庭糾紛。據當事人描述，其男友家人願意提供1000萬元作為購屋頭期款，唯一條件是必須購買透天厝。雙方已看中一棟價值1900萬元的物件，屋齡26年，屋況保持良好且未經過度裝潢。

根據發文內容，男友月薪介於6萬至8萬元之間，年薪約85萬元。儘管家人願意協助支付頭期款，但男友仍對購屋一事存有疑慮。主要考量包括後續裝潢費用、家電採購以及基礎工程等支出，認為購買透天厝相較於新建大樓，將帶來更大的經濟壓力。

廣告 廣告

男友母親則抱持不同看法，認為購買透天厝較為踏實。雙方因購屋理念分歧產生爭執，最終母親決定將原本準備給男友的資金，轉而資助另一名兒子購買該透天厝。

此事件在網路引發廣泛討論。部分網友認為，接受家人資助雖能減輕購屋初期負擔，但可能影響日後的自主性。有網友表示，使用家人提供的資金購屋，未來可能面臨情感勒索的風險，建議靠自己能力購屋較為妥當。

另有網友指出，年薪85萬元要負擔900萬元房貸確實存在壓力，男友的顧慮並非沒有道理。也有民眾認為，這屬於男友與其家人之間的事務，建議原發文者不宜過度介入。

專家分析，此類案例反映出現代社會購屋議題的複雜性。一方面，房價高漲使得年輕世代難以獨立購屋；另一方面，接受家人資助又可能衍生後續的家庭關係問題。如何在經濟考量與家庭和諧之間取得平衡，成為許多家庭面臨的課題。

更多品觀點報導

神秘買家砸「4.6億現金」狂買潭子千坪地

房仲媒合成功卻遭跳過！基隆男私下交易判賠22.8萬

