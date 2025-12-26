一家人輪流同一處跌倒 「正本理賠」抱走千萬

退休補教業者被產險公司查覺詐保，有十四家壽險、產險公司受害，對此，壽險業高層指出，數年前，業界亦曾發生過某壽險公司在短短一年內，就被一家子六、七個人輪流以「跌倒」事故來申請理賠，結果竟然獲得某壽險公司理賠千萬元。

後來這家公司理賠單位覺得不對勁，因為相關保戶跌倒地點都在同一個捷運站的出入口，經盤查才發現是同一家人輪流在同一地點跌倒、申請理賠，前前後後理賠金達千萬之多。

業界高層坦言，實支實付新制未上路前，很多保戶都會用副本理賠來賺錢，尤其是傷害險或意外險的實支實付，只要跌倒，然後找個中醫師給出水藥單據就能申請理賠。

不過，隨著實支實付新制二○二四年上路，實支實付險理賠僅限受理正本申請後，部分理賠浮濫、甚至是詐保問題都可以解決，但也並不代表詐保問題以後就不存在。

以上述一家人在同一地點跌倒的案例顯示，即使是正本理賠，但只要有心人想要鑽漏洞詐保，還是有門路，也使保險公司不論在保單設計、核保、乃至於理賠，都更加小心。

例如，日前健保署、金管會開會研議在宅醫護的一年期健康醫療險，雖然這種新類型保單由大型壽險公司領銜推出、並試辦，已是確定方向，但在新保單的設計上，防弊問題也很多，倘若保單設計失當、有漏洞，業界高層形容，到時候保險公司付出的理賠，「根本沒用在實際醫療支出上，而是讓保戶把理賠金拿去繳房貸」。

