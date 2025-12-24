家人遇害還挺廢死？林欣怡昔認「我真的不知道」 網怒挖舊文轟：偽善

社會中心／綜合報導

張文隨機攻擊案再度引發廢死議題熱議。（圖／Threads網友bourbon00授權提供）

近期張文（27歲）北捷隨機攻擊案震驚社會，再度引爆死刑存廢爭議。臉書粉專「文思革」翻出廢死聯盟執行長林欣怡2018年貼文，當時她針對「若親人被殺是否仍支持廢死」一題坦言「真的不知道」，並反問社會難道要勉強接受死刑。此舊文曝光後，引發大批網友群情激憤，痛批該言論是「偽善」、「未經他人苦莫勸他人善」。

回顧事件背景，2018年6月正值「小燈泡案」進行最終言詞辯論程序。當時受害女童父親劉大經向法官沉痛表態，希望能判處凶手王景玉死刑。就在同一時期，林欣怡於臉書發文透露，自己經常被問及：「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎？」對此，她誠實回答「我真的不知道」，並表示只希望自己永遠不要遭遇這種悲劇。

廢死聯盟執行長林欣怡。（圖／翻攝自「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書）

林欣怡在該文中進一步闡述，強調不應將「決定一個人死活」的責任強加於她身上。她認同社會大眾不該處於被剝奪生命的恐懼中，也認為每個孩子都應有平安長大的權利。然而，她也提出質疑，如果不知道什麼方法可行，「那死刑就可以嗎？」她批評國家未能提供願景，並反問：「難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？」

擁有4.6萬追蹤者的臉書粉專「文思革」轉發了相關新聞，並針對林欣怡當年的回應狠酸：「窩不知道！」此文一出迅速引發網友共鳴，留言區湧入大量批評聲浪。網友紛紛怒嗆「不知道？那在叫什麼」、「廢死聯盟內有受害人親屬嗎？受害人家屬才有話語權」、「帶回你家教化啊」。更有網友直言「這個問題回答不知道，那堅持什麼？」、「廢死集團有病叫其他人吃藥」。

