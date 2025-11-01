一家人都罹癌 主因恐非遺傳！研究曝「90％是它們害的」

生活中心／倪譽瑋報導

只有少數癌症是因遺傳而起，如抑癌基因「BRCA1」和「BRCA2」突變所引起的乳癌。（示意圖／資料照）

罹癌並非「命運」。日本機能性醫學研究所所長斎藤糧三引述美國研究，他指出90％癌症主因是環境、不良生活習慣，僅10％左右是家族遺傳；而日本社會上，不少患者因家人、親戚中很多人都得了癌症，就認為自己罹癌是因為遺傳，但其實是「長期共同生活習慣」所致，如抽菸容易導致罹癌，父母愛抽菸，孩子可能繼承習慣或長時間吸二手菸；或是全家愛吃重鹹，孩子離家後未改等。

癌症不是宿命 日本專家：遺傳僅占5%至10%

據網路雜誌《OurAge》報導，斎藤糧三日前表示，「癌症是遺傳的」說法早期於日本社會廣為流傳，很多人將罹癌視為命運「我們家族有癌症病史」。然而美國國家癌症中心的最新研究卻指出，90％癌症關鍵因素是「生活方式和環境」，只有5％至10％是「遺傳」。

美國國家癌症中心網站列出一些容易導致罹癌的行為與環境，如喝酒、吸菸（包含環境中的二手菸）、攝取過多的鹽、缺乏蔬菜攝取、缺乏運動、肥胖或過瘦。

家庭多數人罹癌 「共同生活習慣」才是關鍵

以癌症主要為生活習慣造成為前提，斎藤指出，部分患者的父母、親戚中很多人都得了癌症，當他們自己罹癌便會傾向於認為是遺傳造成，「然而，癌症的根源不僅在於體質或遺傳，而是家庭習慣」例如全家習慣吃重鹹，每天煮飯菜色碳水化合物多、蔬菜少，吃飯總是共用筷子（有感染胃癌主因：幽門螺旋桿菌的風險），父母認為孩子熬夜正常等。

斎藤進一步表示，這些長期存在的家庭模式，在孩子們離開家或結婚後，通常都會被保留下來，「對於許多癌症來說，決定性因素是，習慣和環境，而不是遺傳」。以乳癌為例，日本東北大學為期7年的大規模研究顯示，熬夜與乳癌有關聯性，平均睡眠時間為6小時或更少的女性，患乳癌的風險是睡眠時間為7小時或以上之女性的1.6倍。

哪些癌症主要病因是遺傳？如何預防？

不過，仍有少數癌症是由遺傳因素引起，由抑癌基因「BRCA1」和「BRCA2」突變所引起的乳癌、卵巢癌即是遺傳性癌症的典型案例，這類癌症多在年輕時就發病，斎藤建議，家族成員中如有年輕人罹患乳癌或卵巢癌，務必警覺並諮詢專科醫生。

最後，斎藤總結，癌症的主要原因是生活方式和環境，很多罹癌風險是可以避免的，呼籲民眾經常活動、避免長時間久坐，注意飲食、運動和體重管理，睡眠要充足，不要忘記定期體檢和自我檢查，如果擔心家族病史，也可主動尋求醫療檢測。

資料來源：OurAge

