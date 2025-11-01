一家人都罹癌 主因恐非遺傳！研究曝「90％是它們害的」
生活中心／倪譽瑋報導
罹癌並非「命運」。日本機能性醫學研究所所長斎藤糧三引述美國研究，他指出90％癌症主因是環境、不良生活習慣，僅10％左右是家族遺傳；而日本社會上，不少患者因家人、親戚中很多人都得了癌症，就認為自己罹癌是因為遺傳，但其實是「長期共同生活習慣」所致，如抽菸容易導致罹癌，父母愛抽菸，孩子可能繼承習慣或長時間吸二手菸；或是全家愛吃重鹹，孩子離家後未改等。
癌症不是宿命 日本專家：遺傳僅占5%至10%
據網路雜誌《OurAge》報導，斎藤糧三日前表示，「癌症是遺傳的」說法早期於日本社會廣為流傳，很多人將罹癌視為命運「我們家族有癌症病史」。然而美國國家癌症中心的最新研究卻指出，90％癌症關鍵因素是「生活方式和環境」，只有5％至10％是「遺傳」。
美國國家癌症中心網站列出一些容易導致罹癌的行為與環境，如喝酒、吸菸（包含環境中的二手菸）、攝取過多的鹽、缺乏蔬菜攝取、缺乏運動、肥胖或過瘦。
家庭多數人罹癌 「共同生活習慣」才是關鍵
以癌症主要為生活習慣造成為前提，斎藤指出，部分患者的父母、親戚中很多人都得了癌症，當他們自己罹癌便會傾向於認為是遺傳造成，「然而，癌症的根源不僅在於體質或遺傳，而是家庭習慣」例如全家習慣吃重鹹，每天煮飯菜色碳水化合物多、蔬菜少，吃飯總是共用筷子（有感染胃癌主因：幽門螺旋桿菌的風險），父母認為孩子熬夜正常等。
斎藤進一步表示，這些長期存在的家庭模式，在孩子們離開家或結婚後，通常都會被保留下來，「對於許多癌症來說，決定性因素是，習慣和環境，而不是遺傳」。以乳癌為例，日本東北大學為期7年的大規模研究顯示，熬夜與乳癌有關聯性，平均睡眠時間為6小時或更少的女性，患乳癌的風險是睡眠時間為7小時或以上之女性的1.6倍。
哪些癌症主要病因是遺傳？如何預防？
不過，仍有少數癌症是由遺傳因素引起，由抑癌基因「BRCA1」和「BRCA2」突變所引起的乳癌、卵巢癌即是遺傳性癌症的典型案例，這類癌症多在年輕時就發病，斎藤建議，家族成員中如有年輕人罹患乳癌或卵巢癌，務必警覺並諮詢專科醫生。
最後，斎藤總結，癌症的主要原因是生活方式和環境，很多罹癌風險是可以避免的，呼籲民眾經常活動、避免長時間久坐，注意飲食、運動和體重管理，睡眠要充足，不要忘記定期體檢和自我檢查，如果擔心家族病史，也可主動尋求醫療檢測。
資料來源：OurAge
更多三立新聞網報導
一直做恐釀洗腎！醫列「10大傷腎行為」 喝水也得小心
不只普發1萬！還有最高15萬補助 11月新制一次看
已工作72年！92歲翁仍「每天走30分鐘到市場」曝長壽秘訣：天天吃這些
不能兩邊都要！內政部新制：想在台定居「須放棄中國護照」
其他人也在看
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
末期淋巴癌逆轉！她靠「1食物」奇蹟康復 醫示警：小心3大風險
花蓮一名連姓女子2年前被診斷罹患第4期淋巴癌並出現骨轉移，經化療與標靶治療，同時依醫師建議搭配黃金蟲草作為輔助療法，治療約8個月後，追蹤檢查結果顯示「癌細胞完全消失」，目前持續穩定追蹤中。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 1 天前
坣娜肺腺癌逝！醫揭「常被忽略3症狀」不只咳嗽 好發於女性
歌手坣娜於10月中旬辭世，一度傳出死因是胰臟癌，今（31）日坣娜的美籍猶太裔丈夫薛智偉首度發聲，表示坣娜是因肺腺癌病逝，肺腺癌再度受關注。澄清醫院中港分院表示，肺腺癌主要臨床症狀為胸悶、胸痛，導致患者頻繁呼吸不順或氣喘，其他症狀還包括疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞等，若出現上述症狀，應盡快就醫檢查，及早發現、治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大醫12人沒症狀卻罹肺癌！誰是高危險群？名醫：1類人都該檢查
「好小子」顏正國確診肺腺癌不到1年，年僅50歲，令人唏噓。台大名醫指出，肺癌高居台灣「奪命癌王」，尤其肺腺癌相當兇惡，初期並無症狀，等到症狀出現往往已是末期。台大醫院曾為院內300多名醫師進行全面健檢健康2.0 ・ 1 天前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 天前
「這5件事不做」骨頭會快速變脆！醫示警 教你每天這樣做補回來
說到骨質疏鬆併發症，脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題，但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師就來分享預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略！ 1、預防骨質流失 骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元兇！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱。這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短。統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上，就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。 2、負重運動強化骨骼缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」，當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化。令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！ 3、維生素D3強化吸收維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手。當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼。最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D常春月刊 ・ 19 小時前
坣娜不敵「癌王」肺腺癌逝！「9症狀」常被誤認感冒 醫曝7大高危險群
歌手坣娜死訊震驚演藝圈，據悉老公今證實她是肺腺癌離世。醫師指出，肺腺癌早期症狀不明顯「容易被誤認是感冒」，導致不少患者發現時已經晚期，若有持續性咳嗽、咳痰帶血、呼吸困難、胸痛等九症狀時得要留意。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
糖尿病是腎臟沉默殺手！醫嘆：9成6腎病患者無病識感
腎臟病被視為現代社會中最容易被忽略的「沉默殺手」，鄧子聰醫師指出，糖尿病是導致腎臟病的主要原因之一，當血糖長期過高，超過腎臟回收能力時，將嚴重損害腎功能。中天新聞網 ・ 1 天前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 1 天前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 1 天前
肝膽名醫減肥18公斤！成功逆轉高血壓、高血糖、脂肪肝祕訣
每個人都有減肥經驗，就連醫師也不例外！肝膽腸胃科醫師梁程超曾出現健康警訊，身高173公分的他，體重曾高達84公斤，中度脂肪肝、高血壓、高血糖、高尿酸上身，最後靠著運動、飲食控制，減重18公斤，成功逆轉健康2.0 ・ 21 小時前
全聯就能接種！ 公費流感疫苗今開放50歲以上族群施打
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導為加強防疫覆蓋率，自今（1）日起，正式開放50歲以上的民眾公費接種流感和新冠疫苗，全聯福利中心也加入提供疫苗施打服...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
自殺重返十大死因！青壯年男性成高風險族群 專家：勿輕忽「這件事」
台灣自殺問題再度亮起紅燈。根據衛福部最新死因統計，自殺在相隔14年後，再次擠進十大死因排行榜，成為社會關注焦點。尤其以 青壯年族群增幅最大，其中男性自殺率明顯高於女性。專家指出，社會長期以來對男性情緒的壓抑文化，讓「男兒有淚不輕彈」成了沉重的枷鎖，許多人在壓力與孤獨中選擇了極端的道路。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
鯖魚、秋刀魚...6種魚恐藏毒！想預防組織胺中毒，食藥署教1招毒性降九成
吃魚後全身發癢、臉紅或肚子不舒服？小心，可能是組織胺中毒！鮪魚、鯖魚、秋刀魚等魚類，如果鮮度不佳，可能引發中毒。快來看看怎麼吃得安心，遠離中毒風險！症狀像過敏！這些魚保存不當，恐釀組織胺中毒鮪魚、鯖魚、鰹魚等魚類因含血合肉較多，游離組胺酸含量相對較高，一旦保存不當（貯放在高於15～20℃ 的環境中）......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
坣娜肺腺癌病逝 「8大症狀易誤認感冒」確診7成已末期
歌手坣娜因肺腺癌病逝，消息傳出震驚演藝圈，其丈夫已證實死訊。醫師指出，肺腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為感冒，導致超過七成患者確診時已是末期。醫界提醒，若出現咳嗽持續兩週以上、氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞或咳血等症狀，應盡速就醫檢查。中天新聞網 ・ 17 小時前
「空腹運動」瘦更快？錯！恐儲存更多脂肪，想減重、年過50更要吃「這個」：15克增肌減脂更有效
理想狀況下，你的日常飲食已經夠均衡（就像前一章提到的），所以隨時都能出門健身或進行輕量運動。但如果你要進行高強度、長時間或高負荷的訓練，那就需要在運動前「加滿燃料箱」。幸福熟齡 ・ 1 天前
海苔豆皮蛋餅／沒有澱粉的蛋餅 早餐一樣豐富美味 擅用這1食材替代麵粉
周末起得晚，早餐經常和午餐一起吃，歐美稱為Brunch，問題是，豐盛的食物在短短的時間內，一口氣全數下腹，營養師大喊不健康，只能偶一為之。怎樣能做出澱粉少一點的早餐呢？可以先試試這款由生機飲食專家王明健康2.0 ・ 1 天前