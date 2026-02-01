家人重返心靈故鄉 出坡採薑黃收穫豐

花蓮靜思精舍，有片四分多地的薑黃田，採取友善種植，歷經2年的生長，最近終於成熟。收成的薑黃，將會做成薑黃粉、酵素、餅乾等產品。這幾天，來自各地的志工，陸續回到精舍幫忙採收，在付出體力的過程中，體驗農禪精神。

慈濟志工黃玉琴：「你看這一坨 被那個都包圍著，然後撐都撐不開。」

厚重的土塊，盤根錯節，想要取出裡頭的薑黃，並不容易。靜思精舍德迪法師：「有一個方法 就是用一個椰子的殼，裡面是空的 就是很輕的，我們就把它敲在上面 把它分開。」

「真的耶。」

友善種植的薑黃，經過2年生長，已經成熟，來自各地的志工，這幾天陸續回到靜思精舍，協助法師採收。靜思精舍德恬法師：「最主要是做，純粹的薑黃粉為主，加在豆漿裡面也很好，加在食材 煮菜也很好，我們都會考慮到這些健康因素，才會去種植這些東西。」

採收的薑黃，必須先鋪開晾乾，除了避免腐壞，也有利於後續處理。慈濟志工楊美伸：「因為它是泥土 黏太多了 又溼，給它晾一個晚上，稍微乾一點 那個泥土就會掉下來。」

慈濟志工蔡翠萍：「泥土就像是我們的煩惱，我們都有一些習氣，我們要每天去把它擦拭掉，這樣子我們就能夠，顯現我們真如的本性。」

長年在南非投入慈善工作的施鴻祺，把握回台過年的機會，到靜思精舍出坡，重溫年輕的回憶。慈濟志工施鴻祺：「(他們)早期做豆粉 做一些蠟燭，早期我就來參與做這一些，現在年紀大了以後，回想到年輕的時候，還是很懷念。」

薑黃的採收，仰賴人力完成，在農務之中，體會自力耕生的精神。

