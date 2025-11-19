家人隨地便溺、公共空間堆雜物 週刊爆楊宗緯接社區主委「惡鄰行徑」

楊宗緯8月在中國西寧演唱會中受傷，目前返台養傷。翻攝微博



歌手楊宗緯8月時在中國西寧演唱會上發生意外，從2公尺高舞台摔落骨折，近期返台養傷。不過有人向《鏡週刊》爆料，楊宗緯回台當選社區管委會主委後，被住戶投訴一家全是惡鄰，包括佔用梯廳空間堆放雜物、家人隨地便溺等；針對指控，楊宗緯目前仍未對外回應。

社區住戶向《鏡週刊》投訴指出，楊宗緯雖然在社區買了整層兩戶打通，但梯廳仍須依法清空，楊宗緯卻在梯廳堆放大批雜物，社區公告提醒，他也不理睬；其家人也被指控隨地便溺、把停車場感應器玩壞等。

不僅如此，住戶還向週刊控訴，楊宗緯還沒上任主委前，就以保全不關心長輩為由，發函給保全公司不續約，其他住戶完全蒙在鼓裡；新的保全公司被住戶認定工作能力爛，也不代收掛號信。楊交接時一度鬧脾氣說不做了，但最後還是接下主委工作。

