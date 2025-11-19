家人驚懼報案！北市男酒後突開門追砍 2警摔下樓噴辣椒水反擊

記者楊忠翰／台北報導

北市蔡男酒後在家持刀揮舞，還開門襲警遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名59歲蔡姓男子，19日凌晨酒後在家情緒失控，還持刀欲對人揮砍，家人嚇得趕緊報案；警方獲報後趕抵現場，蔡男突然開門追砍，2名警員從樓梯跌落受傷，仍拿出辣椒水反擊，蔡男躲回屋內反鎖大門，支援警力會同消防人員破門，並在客廳制伏蔡男，隨即將人送往榮總醫院救治；稍早蔡男已被帶回派出所偵訊，全案將朝妨害公務、殺人未遂等罪嫌方向偵辦。

士林分局表示，今天凌晨0時42分，勤務中心接獲報案，指出延平北路五段民宅發生持刀揮舞事件，社子派出所陳姓警員、謝姓女警趕抵現場，蔡男卻突然開門揮刀砍人，2名警員為了閃避攻擊，不慎從樓梯跌落摔傷，陳員隨即拿出辣椒水還擊，蔡男頓時眼睛刺痛，只好退回屋內並反鎖大門。

2警立刻呼叫支援，同時通報警消協助破門，消防人員使用器材破壞大門後，支援警力隨即衝進屋內，並在3樓客廳將蔡男壓制逮捕，由於他的情緒仍十分激動，救護人員在家屬同意下強制送醫；稍早蔡男已經酒醒，由於他的行為涉犯妨害公務、殺人未遂等罪嫌，警方遂將蔡男帶回派出所偵訊。

