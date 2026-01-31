「家人」罹淋巴癌宣布停更！YTR老高震撼回歸 新片「不露臉」上架了

記者蔡維歆／台北報導

老高與小茉的11歲愛犬力氣罹患淋巴癌，為了全心陪伴牠對抗病魔，夫妻倆決定即日起無限期停更頻道。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道超過660萬人訂閱，獲封為「華語YT之王」。沒想到老高去年10月沉痛宣布11歲愛犬力氣確診淋巴癌，為了全心陪伴牠對抗病魔，夫妻倆決定即日起無限期停更頻道。如今超過三個月，老高在昨30日）上傳了 2026 年的首支影片，但沒有露臉。

老高2026首度上新片。（圖／翻攝自YouTube）

老高之前沉痛宣布愛犬「力氣」確診淋巴癌，狀況並不樂觀，目前正與醫師緊密討論治療方向，希望牠能在愛意包圍下，不痛不怕地積極治療，夫妻倆也將傾注所有時間與心力陪伴，因此宣布「頻道的所有影片將暫停更新，恢復時間未定」，希望外界體諒。

廣告 廣告

如今迎接2026年第一次更新，老高並未露臉，以馬斯克創立特斯拉、Space等公司建構生產力，面對AI是否可能毀滅人類的隱憂，評論馬斯克的看法。面對AI是否可能毀滅人類的隱憂，馬斯克主張最後的防線應是培養AI的「好奇心」，使其覺得人類是宇宙中最有趣的事物而決定守護，而非單靠規則限制。



更多三立新聞網報導

李多慧突飆台語「哩洗勒靠」開罵！意外扯出蔣萬安 真相曝光網傻眼

才偷吃富婆一周「啪啪2次」！逃兵男星再傳違法拿藥 關鍵錄音檔流出

親姊欠繳健保費！金泰希送的「30億68坪豪宅」慘遭查封 公司急發聲

離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光

