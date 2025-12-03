家住夜市旁竟害慘孩子！研究曝兒童濕疹機率暴增
台北醫學大學公共衛生學院副院長趙馨團隊最新研究揭露，居住環境對兒童過敏疾病具有重大影響。這項發表於國際醫學期刊《International Journal of Hygiene and Environmental Health》的研究，針對大台北地區136名平均年齡3.7歲的幼童家庭進行環境檢測與訪視。
研究數據顯示，受訪幼童中有27.1%患有過敏性鼻炎、20%有濕疹、4.7%患氣喘、3.9%有結膜炎。調查發現多項環境因素與過敏疾病的關聯性。
室內環境方面，家中半年內添購新家具的幼童，罹患鼻炎風險約為未添購者的2倍，研究團隊推測這可能與家具含有甲醛等化學物質有關。清潔頻率也是關鍵因素，客廳超過7天未清理，幼童濕疹風險增加4倍；使用地毯則使結膜炎風險提高8倍以上。臥室地板超過2週未清潔，濕疹機率上升4.9倍；若有霉味，結膜炎風險提高1.29倍。
戶外環境同樣影響顯著。住家500公尺內每增加1家速食店，鼻炎風險上升16%。500公尺內餐廳、酒吧數量，以及1500公尺內的夜市、垃圾回收場數量增加，都會提高濕疹發生機率。研究團隊分析，這些場所多鄰近交通繁忙區域，空氣污染較為嚴重。
針對空氣品質，研究發現住家陽台測得的PM10懸浮微粒濃度愈高，鼻炎發生率愈高。值得注意的是，男童對環境因子較為敏感，鼻炎與結膜炎多集中在男孩身上。
趙馨根據研究結果提出五項建議：購買新家具後應保持通風數週、客廳與臥室每週至少打掃一次、避免使用地毯並防止環境潮濕、定期清洗烘乾床單枕頭套，以及留意住家周邊夜市、速食店與車流量對幼童過敏的影響。專家建議，帶孩子逛夜市後應立即洗手、洗臉、更換衣物，平時也要注意居家清潔習慣與周邊空氣品質，預防過敏症狀惡化。
