家住高雄左營 8旬婦騎車到屏東霧台自撞拋飛30米橋下亡

陳姓婦人在霧台自撞墜谷，送醫搶救後宣告不治。示意圖，廖瑞祥攝



一名陳姓阿嬤今天（12/13）下午騎車行經屏東縣霧台鄉台24線第二號橋時，不明原因自撞護欄，人當場噴飛墜落約30公尺深的橋下溪谷；消防局獲報將人吊掛上橋後送醫搶救，但仍宣告不治，詳細原因有待警方調查釐清。

事發在下午2時許，住在高雄左營的84歲陳姓阿嬤騎機車從谷川大橋往山下行駛，行經二號橋時疑似不熟路況撞上護欄，機車倒在路中央，人拋飛到30多公尺深的橋下，民眾見狀趕緊通報消防局。

消防局派遣特搜大隊、霧台及三地門分隊5車8人前往救援，先以繩索垂降到橋下，發現陳姓婦人四肢多處受傷，已失去生命跡象，立即將人吊掛至橋面上，送往屏東榮總龍泉分院搶救，不幸仍宣告不治。

警方表示，婦人家住左營，為何獨自騎車到屏東山區自撞墜谷，還要進一步調查釐清。同時提醒民眾，霧台山路彎道多，部分路段限速僅30公里，行駛時務必減速慢行。

