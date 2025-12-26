一家六口擠三坪工寮 樂團主唱揭礦工童年血淚史

吉董推出首張台語專輯《褪褲lān的兄弟》。 獨一無二娛樂文化提供

董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉 Kiat Táng」推出首張告白式個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將自身成長歷程、家庭記憶與對礦工父親的深刻情感，一一寫進音樂之中。

回憶大哥一生寫進歌裡

專輯中〈你那會離開〉是吳永吉情感最為赤裸的一首歌，創作靈感來自兩年前突然在澎湖離世的大哥。他坦言，每次演唱這首歌都難以克制情緒，「唱到這首歌，眼淚幾乎都會掉下來。」當時母親正罹患失智症，面對白髮人送黑髮人的痛，家人甚至不知該如何向母親開口，成為至今仍無法釋懷的傷口。

回憶起大哥的一生，吳永吉透露，大哥自小成績優異，小學以全校第一名、縣長獎畢業，後來被父親接回瑞芳、住在建基煤礦附近，國高中仍是學業頂尖的存在。那段時間，只要在學校報出大哥的名字，便不會被欺負。大哥離世後，他時常忍不住想，如果當年沒有回到瑞芳，也許如今會在大學任教，而不是長年風吹日曬、在工地奔波的工地主任，「現在只能把這些想像寫進歌裡。」

童年生活的艱困，也成為專輯重要的創作養分。吳永吉形容，小時候跟著礦工父親四處搬遷，一家六口擠在僅三、四坪大的礦工工寮，盥洗、煮食都得在公共空間完成，這段記憶催生了歌曲〈工寮〉。歌詞中大量使用老礦工的口頭禪，他特別將這些語彙整理進作品，並邀請礦工們一同合唱，讓歌曲更貼近真實生活。為了捕捉最原始的聲音，他還親自回到建基新村工寮錄音，回憶起當時「一下車就被幾隻狗狂吠，只能躲在車上完成收音」。

唱出礦工子弟的生命風景

專輯中的〈茶店仔〉則描繪童年對「新夜城」的模糊印象。那裡曾是外地人慕名而來的熱鬧場所，與巷口的酒家不同，新夜城是合法經營的茶室。吳永吉笑說，從小聽父親和工人說要去「茶店仔」，分不清是應酬主管還是單純喝酒，但不論喝到多晚，父親總會搭末班車回家，母親也當作「無代誌」，始終相信他是真的去談生意。

透過《褪褲lān的兄弟》，吳永吉不只交出一張個人音樂作品，更像是一次誠實面對家庭、記憶與失落的深層告白，將礦工子弟的生命風景，化為一首首真實而厚重的台語之歌。



