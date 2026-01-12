家具回收利用 中市寶之林再生家具1/19起全館7折

寶之林賣場陳列之再生家具

台中市政府環保局將於「115年台中清潔月」期間(1月19日至2月15日)，配合民眾除舊佈新需求，至寶之林廢棄家具再生中心購買再生家具享有全館7折優惠，歡迎民眾蒞臨選購！

環保局表示，寶之林廢棄家具再生中心主要販售各種再生家具及二手腳踏車等，並拆解不堪修復之廢棄家具可用部位作為DIY素材及巧思手工小物，例如小板凳、原木筆記本等進行販售，充分展現垃圾源頭減量及惜物作環保的成果。

寶之林園區吉祥物海貍寶寶

環保局長吳盛忠表示，民眾習慣於農曆春節前進行大掃除，經常清出大量廢棄家具，環保局除要求清潔隊加強清運外，也積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用，特別推出寶之林「好運加馬，歲末提前大掃除」全館7折促銷活動(不包含家具健診服務及DIY課程)，讓民眾在除舊佈新的同時，愛環保之餘不忘顧荷包。

寶之林創作小物-原木筆記本

環保局補充，寶之林開放時間為每週一、二及四至六上午8時至下午5時，每週三、週日及國定例假日休息，環保公園部分為全天候開放，聯絡電話為(04)24369702。

寶之林地理位置

