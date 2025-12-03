家具採購簽約易吃虧 消保官教你定金退還守則

新竹縣政府消費者保護官提醒民眾，購買家具時定金不要1次付太多，簽約時載明家具款式、尺寸、材質、型號、顏色、交貨日期、付款方式、退費及保固內容，避免日後衍生消費爭議。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

年末不少家具業者推出促銷活動，新竹縣政府消費者保護官提醒民眾，購買家具時定金不要1次付太多，簽約時載明家具款式、尺寸、材質、型號、顏色、交貨日期、付款方式、退費及保固內容，解除契約的條件也要寫清楚，例如定金是否返還、以及型錄商品買賣適用7日猶豫期等，避免日後衍生消費爭議。

縣府消費者服務中心指出，近來收到多起購買家具消費爭議申訴案件，其中以退還定金的爭議最多，有民眾在家具展簽訂近10幾萬元的家具買賣契約，事後發現訂單價格高於市場行情要求解除合約，卻遭業者要求須購買原定單2／3金額的家具，否則沒收定金。

也有民眾申訴業者運用話術，將試躺的床墊價格連同其他訂購家具一起寫在估價單上作為參考，最後付定金、簽名，卻遭業者要求全數買單，否則沒收定金。申訴人認為估價單非購買契約，要求取消交易退還定金。

消保官陳雅芳表示，民法第249條規定定金的退還條件，「若買方違約，賣方得沒收定金；若賣方違約，買方得請求返還定金的兩倍。」法律並無規定買賣家具一定得付定金，且定金都是由業者喊價，通常可抵付商品價款，建議民眾下單前要協調，定金不宜過高。

此外，消費者在訂購商品時，為避免日後發生定金不退還爭議，消費者應該在簽定合約前，仔細閱讀並了解合約內容，特別是有關定金的相關條款。

合約中也應清楚說明定金的性質、用途以及退還條件等，如果業者承諾不履約時定金得予返還，一定要明白的寫在契約或訂購單上。

消保官提醒民眾選擇有信譽的賣場或業者；若業者異常推出「超低價」、「超低金額」促銷優惠，應提高警覺、小心謹慎，購買前先行度量居家空間及家具尺寸，以免付訂後才發現規格不符，無法使用。

另，購買單據應詳細記載貨品型號、顏色、尺寸、送貨日期及各項收費(如訂金、附加費、搬運費)資料，並妥善保存單據，以便日後維修保養時使用。

陳雅芳表示，去實體家具店或家具展採購家具，不受消費者保護法第19條中的7日內不附理由的解約權保障，民眾如果想主張解除契約，要舉證遭到詐欺或家具有重大瑕疵並不容易，消費者通常較為吃虧。

但若為型錄商品買賣，則適用消保法的7日猶豫期，消費者享有解除契約之權利，對於業者口頭承諾，務必要求業者出具書面契約或收據，或將口頭承諾部分以文字方式載明於契約或訂購單上，以確保權益。有關消費爭議，可撥打全國消費者服務專線1950諮詢。

