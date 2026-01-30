家具行大火竄黑煙！ PM2.5飆破1500微克 惡臭撲鼻
台中市 / 綜合報導
這起火災火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際，持續超過2小時，嚴重汙染空氣，台中市府緊急發布空汙警報，提醒周邊兩公里的居民關緊門窗，由於當西風，北屯路.南京東路等區域位於下風處，10點多時，PM2.5濃度一度飆到1532微克，大約11點下降到41微克，雖然接近標準，不過周邊社區不少人的汽車.機車都蒙上一層灰，空氣中瀰漫刺鼻塑膠味也讓居民直呼太臭了，趕緊戴緊口罩。
台中市北屯區家具行大火，空拍機拍下現場濃煙密布，透出紅紅火光，火光周邊，全是黑煙不斷向天空竄，煙霧太濃還造成空汙，台中市府發出空汙警報，快訊標示出空汙影響範圍，提醒民眾請關緊門窗，環保局將持續監控空氣品質。
根據環保局監測，起火點在台中北屯區這處家具行，方圓兩公里的內的住戶，都受到影響，因為吹西風，下風處落在北屯路.南京東路等區域，而在10點多PM2.5的濃度最高達到1532微克，經過消防人員灌救在11點左右下降到41微克。
民眾說：「快要窒息了。」濃煙太大飄到附近區域，空氣瀰漫刺鼻塑膠味，讓居民受不了，還有汽車上機車上，都掉落一點一點的灰燼，車子都蒙上一層薄灰。民眾說：「超級臭。」記者VS.民眾說：「(很髒嗎)是還好，主要是空污人吸了很不好。」
民眾說：「N95，保護一下自己。」記者VS.民眾說：「(會怕就對了)對對，會怕會怕。」汽機車髒了還可以洗，但空汙對人體的危害，卻不可逆，居民都紛紛戴上口罩，做好防護，希望火災濃煙造成的身體健康影響能降到最低。
