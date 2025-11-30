家具一條街坑洞密布 引發不滿 工務處預定明年農曆春節前完成全線刨鋪與重鋪

基隆市區仁二路家具一條街，路面坑洞影響通行。



（記者李瓊慧攝）

基隆市著名觀光景點廟口夜市，每年吸引無數國內外旅客造訪，帶動周邊商圈繁榮。然而，鄰近的仁二路位於愛三路與愛五路之間，俗稱「家具一條街」的路段，長期以來路面坑洞密布，不僅讓行人與機車族行走其間提心吊膽，也讓外地旅客對基隆市形象大打折扣，引發當地民眾與商家不滿。

市議員鄭文婷近日邀集基隆市政府工務處等相關單位到場會勘，親自了解道路老化狀況與民眾反映的安全疑慮。鄭文婷表示，仁二路周邊商家密集、車流量大，但路面破損嚴重，遇雨積水、坑洞不易察覺，時常造成機車打滑或行人踉蹌等危險情況，影響相當廣泛。「廟口是基隆門面之一，周邊道路品質卻跟不上觀光發展，這絕對需要立即改善。」她強調，市府應在兼顧交通動線與商家營業需求下，加速道路整修。

工務處現場回應指出，該路段因長期使用、地下管線多次開挖，加上密集車流重壓，導致路面破損情形反覆出現。為徹底改善問題，工務處已將「仁二路（愛三路至愛五路）」列入明年度道路刨鋪工程計畫，預定於明年二月、農曆春節前完成全線刨鋪與重鋪作業，以提供更安全、平整的道路環境。

工務處進一步說明，施工時會盡量在夜間進行，並與警察局、交通處協調維持交通順暢，降低對居民及商家的影響。工程完成後，將一併改善周邊標線與無障礙環境，使整體道路品質與觀光動線更加完善。

鄭文婷表示，廟口夜市周邊是基隆最重要的城市門面之一，市府不能忽略旅客第一印象的重要性。