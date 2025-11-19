一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了

假淡紅鵝膏菌通常菌蓋中央呈粉紅色，邊緣白色，也有標本全白。（圖／翻攝自遵義晚報）

大陸貴州省遵義市匯川區芝麻鎮竹元村，近日傳出一起因誤食野生菌導致的家庭集體中毒事件。當地一家四口17日食用自行採摘的野生鵝膏菌後出現不適，緊急送醫搶救。其中年僅5歲的女童因中毒嚴重，最終不幸身亡。其餘三人包括一名八旬老人，已脫離生命危險。

《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。

根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該類菌種在秋冬季較為常見，外形與可食用蘑菇相似，極易誤摘誤食。為避免悲劇再發，當局特別提醒民眾務必做到「不採、不買、不食」野生菌，切勿心存僥倖。

專家指出，假淡紅鵝膏菌通常菌蓋中央呈粉紅色，邊緣白色，也有標本全白。其外觀具有毒蘑菇常見的三大特徵，分別是菌蓋如帽、菌環如裙、菌托如靴，是大陸境內秋冬季最常見且毒性極強的鵝膏類蘑菇之一。

報導指出，含鵝膏毒肽的毒蘑菇潛伏期較長，通常為6－24小時。初期症狀多為噁心、腹痛、嘔吐與腹瀉等腸胃不適。更危險的是，中毒者常會出現短暫的「假癒期」，症狀似乎緩解，但毒素早已開始破壞肝臟。一旦延誤治療，死亡率極高。

醫師提醒，若發現疑似中毒情況，應立即催吐，以減少毒素吸收；昏迷者切勿灌水，以免窒息。接著，務必保留剩餘的野生菌或拍攝照片，供醫療機構鑑別毒性，並趕緊前往醫院檢查。即使同食者無症狀，也需接受檢查，因部分毒素潛伏期可超過24小時。

