一家四口度假期間離奇身亡！疑農藥中毒 11人遭逮捕

土耳其伊斯坦堡日前發生一起震驚社會的死亡事件，一家四口在度假期間相繼死亡。（示意圖／翻攝自pixabay）





土耳其伊斯坦堡日前發生一起震驚社會的死亡事件，一家四口在度假期間相繼死亡，原先被懷疑為食物中毒，如今調查方向已轉向「化學農藥中毒」。相關事件目前已有11名嫌疑人遭到逮捕，調查持續進行中。

根據外媒的報導，38歲的塞爾維特·博切克（Servet Böcek）、27歲的妻子奇格德姆（Çiğdem），以及6歲與3歲的兩名子女卡迪爾（Kadir）與馬薩爾（Masal），於11月初從德國漢堡前往伊斯坦堡度假，入住位於法提赫區的舊城區海港套房飯店（Harbour Suites Old City）。一家人在入住後陸續出現身體不適，母親與兩名孩子於11月14日被確認死亡，父親則於本週一不幸身亡。

當地衛生局長最初於11月13日在社群平台宣布此案為「疑似食物中毒」。然而包括《CBS News》、《Metro》等媒體引述土耳其當地消息指出，死因可能與飯店使用的殺蟲劑有關。兩名住在同一飯店的遊客也出現類似症狀，更加深外界懷疑。

據《德國之聲》（DW）報導，調查人員聚焦於會產生「磷化氫」的殺蟲劑；《紐約時報》則引述阿納多盧通訊社指出，當局正調查是否為常用於滅蟲的「磷化鋁」大量外洩所致。有媒體報道稱，飯店一樓房間曾噴灑殺臭蟲產品，毒性氣體疑似透過通風系統擴散到博切克一家房間。初步法醫結果顯示，母親與兩名孩子體內均出現化學中毒跡象。多項病理、微生物與毒理分析仍在進行中，而「食物中毒」已被視為不太可能的原因。

當地警方目前已逮捕11名嫌疑人，包括飯店老闆、兩名飯店員工、一名農藥工人，以及多名街頭小販。《紐約時報》引述 Demiroren 新聞社報道稱，其中四人已被送入監獄，其餘仍在拘留中，檢方正研議相關刑事指控。事件持續發展中，土耳其警方與衛生單位尚未公布最終死因結論。

