一家四口搭商務艙遭床蝨狂叮！空服員竟要他「安靜一點」…全家怒告求償628萬

阿布奎克一家四口身上都有床蝨叮咬的傷痕。圖／翻攝自訴訟文件

美國維吉尼亞州羅阿諾克（Roanoke）一戶家庭最近在搭乘達美航空（Delta Airlines）以及荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）的商務艙航班途中，全家不幸都遭床蝨叮咬，導致皮膚出現紅腫、搔癢與皮疹，未料告知空服員後，竟被要求低調處理，而且在抵達目的地後仍持續不適，讓原本快樂的家庭假期無辜泡湯。

根據紐約郵報（New York Post）、People等外媒報導，這起事件要回顧到3月21日，一對父母與2名兒子搭乘達美航空航班前往阿姆斯特丹（Amsterdam），再搭乘荷蘭皇家航空航班轉乘至塞爾維亞的首都貝爾格勒（Beograd）。怎料在飛往阿姆斯特丹途中，母親加西亞（Lisandra Garcia）覺得被蟲子叮咬，結果低頭一看就發現一隻蟲子在她的淺色毛衣上爬動，嚇得她趕緊通知空服員。

阿布奎克拍下毛衣上的蟲子屍體。圖／翻攝自訴訟文件

不料，加西亞竟被空服員要求壓低聲音，以免引起機上恐慌，而丈夫阿布奎克（Romulo Albuquerque）也拍下蟲子在毛衣、座椅縫隙間爬行的影片，照片中也可見，被壓扁的蟲子屍體散落在餐巾紙上，後來不只加西亞，就連孩子們的頸部、手臂、腿部都出現紅腫叮咬痕跡。不僅如此，在飛機降落阿姆斯特丹前，空服員還以「可能會錯過前往塞爾維亞的轉機航班」為由，勸告夫妻倆不要對外提及床蝨問題。

餐巾紙上也有多隻蟲子屍體。圖／翻攝自訴訟文件

空服員此後並未提供任何協助，直到阿布奎克一家四口抵達阿姆斯特丹後，才給了這一家人塑膠袋，好讓隨身物品裝袋，一家四口後來轉機至塞爾維亞的航班時仍持續感到搔癢與不適。阿布奎克一家人3月22日抵達目的地後，為了安全起見、避免床蝨擴散，幾人都丟棄了大量行李與衣物，而且部分叮咬痕跡至今仍留在幾人的皮膚上。

阿布奎克一家四口身上的蟲子咬痕至今都還沒消掉。圖／翻攝自訴訟文件

更離譜的是，達美航空與荷蘭皇家航空事後都未提出任何和解方案，也未向阿布奎克一家道歉，於是阿布奎克最終決定於12月18日提出訴訟，要求達美航空與荷蘭皇家航空賠償20萬美元（約628萬元新台幣），理由包括「人身傷害、皮疹、不適、搔癢、疼痛與精神痛苦、生活不便、焦慮、心理折磨、憤怒、恐懼、羞辱與尷尬」，以及治療相關傷勢所產生的醫療費用。

對此，達美航空發言人表示，這起訴訟所涉及航班並非由達美營運，將在檢視訴狀後再做正式回應。荷蘭皇家航空則暫時未對上述指控發表評論，並表示將透過法律管道處理。



