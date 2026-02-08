家園重生路遙遙！花蓮馬太鞍溪中繼屋首批18戶入住 官民協助災民不中斷

記者陳韋帆／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪中繼屋首批18戶重災民眾正式進住，同時中央、地方政府以及民間力量持續提供協助，陪伴民眾度過重建期。（圖／國土署提供）

內政部國土署7日舉辦馬太鞍溪中繼屋入住說明會，宣布首批18戶重災民眾正式進住，同時，農曆年將近，各縣市租服公會及租服公會龍頭兆基，以及地方獅子會，除了持續協助媒合租屋資源，也在此刻捐贈物資送溫暖給災民，中央、地方政府以及民間力量持續提供協助，陪伴民眾度過重建期。

根據國土署「花蓮馬太鞍溪災民救援資料」資料，中繼屋部分首批共有18戶民眾入住馬太鞍溪，中繼屋租期原則上以2年為期；租金補貼部分，截至2月6日止累計申請312件，目前核定232件並撥款183件，撥款總金額合計515萬8,633元；重建期間依親或租屋者仍可申請相關補貼，另提供修繕重建貸款利息補貼等支援措施。

歐正興指出，政府除了協調中繼宅土地，相關補助也不會中斷，持續為災民重建家園。（圖／國土署提供）

國土署主任秘書歐正興表示，本部秉持行政院「離災不離鄉」原則，整修既有台糖宿舍並在土地上興建中繼屋，提供受災民眾於家園復建期間有安穩的居住空間，原則上租期以2年為期。

他指出，農曆年節將近，現場除致贈年菜禮盒及禮券，未來更會攜手衛福部提供持續性的關懷與訪視，在漫長的重建路上陪伴受災家庭穩定腳步，逐步規劃並展開未來的安居新生活。

國土署進一步說明，為了讓受災民眾在住宅修復重建期間能有安全且符合基本居住條件的住所，中央多管齊下，除了提供中繼屋安置外，針對選擇依親或自行租屋的民眾，也持續推動租金補貼計畫，目前撥款件數已達183件，總金額突破500萬元，有效減輕災民經濟負擔。

花蓮馬太鞍溪協助重建家園，民間力量也不落後，各地租服公會、租賃公會龍頭兆基、獅子會皆持續無償投入人力、物資協助。（圖／兆基董事長李建成（左）／國土署提供）

活動現場亦有中華民國租賃住宅服務商業同業公會全聯會、各縣市公會理事長及包租代管業者、台北市三個獅子會共同參與，展現民間與政府協力支援災後安置的專業能量。

據了解，此次馬太鞍溪災民救援，除了政府積極協調台糖土地、補助等資源，租屋、物資等資源，主要仰賴各縣市租服公會、以及租服龍頭兆基捐贈與協助，為災民重建路漫漫中，挹注一道溫暖曙光，可謂是近年官民合作協助災民重建家園的最佳典範之一。

