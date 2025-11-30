「家場」無法繼續 莫文蔚宣布取消開唱 為香港祈福

金曲歌后莫文蔚。（圖／翻攝自微博）





香港「宏福苑社區」大樓在11月26日發生的五級大火，嚴重事故令大眾不捨和痛心，如今128死、83傷以及百人失聯，演藝圈除了捐出善款，也紛紛取消部分活動，金曲歌后莫文蔚今（30日）宣布演唱會取消消息。

《莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場-香港站『家場』限定版》演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

莫文蔚原訂在12月20日將舉辦《莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場-香港站『家場』限定版》演唱會，今日主辦單位宣布取消消息，表示演唱會的初衷，是莫文蔚回到香港這個「家」的快樂和幸福，然而如今事故讓民眾悲痛，難以繼續舉辦這場演出，因此選擇了取消。

針對取消演唱會雖然遺憾，但也希望大眾如今可以將更多關注放在受災民眾和第一線救援人員，莫文蔚也表示期許未來能有更好的機會，帶著溫暖的心情和大家再相聚。



