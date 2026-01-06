家天下！車臣領袖任命20歲兒子為共和國代理副總理

車臣領袖卡德羅夫（中，戴帽子者） 圖：取自維基百科 By Miller KH , CC BY-SA 4.0

[Newtalk新聞] 車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）稍早任命其年僅 20 歲的兒子艾哈邁德（Akhmat Kadyrov）為共和國代理副總理。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，艾哈邁德 18 歲時就被他父親任命為車臣體育文化部長並兼任地區青年事務部長。

報導指出，卡德羅夫多次任命其子女擔任政府首長。現年 18 歲的亞當（Adam Kadyrov）至少擔任過七個公職。他於 2023 年首次被任命為其父的安保主管，同年，他因毆打一名被控焚燒《古蘭經》的少年囚犯而臭名昭著。

艾哈邁德被任命為代理副總理，也讓各界更加懷疑卡德羅夫的健康狀況不佳。

流亡新聞網站《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）在 2024 年報導稱，卡德羅夫患有重病，可能是胰腺壞死，而克里姆林宮的公關專家據稱正在努力掩蓋他的病情。

上週，該媒體引述一位接近車臣領導人的匿名消息人士報道稱，卡德羅夫在 12/25 日由普丁總統主持召開的年度國務委員會會議前夕，在莫斯科緊急入院治療。

《歐洲新報》引述消息人士的話說：「他們在莫斯科勉強把他救醒，之後他便返回家中，此後一直沒有公開露面。」

卡德羅夫否認了有關他健康狀況不佳的報導。

週六，卡德羅夫的官方 Telegram 頻道發布了一段視頻，顯示他出席了一所伊斯蘭學校的開幕式。影片中，卡德羅夫沒有說話，拄著拐杖。

