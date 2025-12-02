家宴變格鬥場！高國豪妻子4點聲援丈夫 還原過程：2位哥哥不請自來圍毆國豪
實習記者黃摯恩／綜合報導
職籃聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅球星高國豪去年12月與家人在宜蘭縣蘇澳一間餐廳聚餐時，卻意外引爆肢體衝突。用餐期間，高國豪與大哥高聖文、三哥高國強因爆發口角，3人竟從餐廳內一路打到門外，直到警方抵達後爭執才稍稍平息。相關互毆影片近日在網路流傳。對此，高國豪妻子今（2）日在社群平台發布 4 點聲明，強調當天「哥哥是不請自來」，並表示高國豪已深刻反省，未來將專注運動生涯，以更負責態度面對外界關切。
高國豪去年6月爆出「私約兄嫂」風波後，近日又被爆料三兄弟於去年底在餐廳大打出手、互告傷害，法院預計12月10日宣判，而攻城獅與TPBL聯盟雙雙宣布，對高國豪祭出停賽處分，直到判決結果出爐再公布最終懲處。
據店家透露，當天有客人預訂10人慶生桌並特別交代準備豬腳麵線。高國豪與家中7名成員先行入座，不久又有3名男性走進店內，隨後雙方因家務問題爆發激烈爭吵。高國豪與哥哥們互毆影片近日曝光，再度引發議論，高國豪妻子稍早提出4點說明，試圖還原事發經過。
高國豪太太Threads四點說明全文如下：
一、關於「私約二嫂」之不實指控
所謂「私約二嫂」之說法並非事實，關於此不實指控，自113年6月國豪公開聲明後，我們認為家庭內部的糾紛不應佔據社會版面，並已停止與對方的互動。懇請媒體或個人停止傳播或散布不實內容，對於進行渲染、誤導閱聽人的媒體或個人，我們將依法維護自身權益。
二、關於新聞媒體所指113年12月之衝突經過，當日國豪僅與父親及其他親屬相約聚餐，大哥高聖文與三哥高國強並未受邀，即不請自來。兩人到餐廳後，高國強對我與幼子以言語大聲挑釁，兩人隨即開始攻擊國豪，包括推倒、拳打國豪，將他拉跩出餐廳拳打腳踢，國豪想掙脫卻被拉扯住並被脫去上衣，隨後將他壓制在地毆打，我只能眼睜睜看著他們二人一起圍毆國豪一人。在其他親屬介入並協助下，方得以掙脫。
三、國豪本僅想與父親溫馨聚餐，因為深知兄弟之間的情分已有傷痕，成年人之間彼此就不再相互打擾。未料不速之客不僅不請自來，更揣懷不法心思、帶著攻擊的目的引起紛爭。於過程中，大哥高聖文還對國豪恐嚇道「要打斷你的腿」、「讓你再也不能打球」，三哥高國強也說「今日就是要來找碴」等話，更從進入餐廳後就開始全程錄影。我們才知道對方並非帶著善意，顯然這些不請自來的攻擊、故意挑釁致引起互毆，就是為了針對國豪職業生涯與名譽的毀害。如今，新聞媒體接連的報導如漫天雪花般撲面而來，也達到了他們當時引起紛爭的目的，對於國豪而言，對職業與名譽已造成莫大傷害。
四、最後，本事件已交由司法審理，以上說明均有相關證物並經司法程序檢驗。國豪對於自己在被打並情緒激動之後仍有還擊的行為，已表達悔意，並深刻反省不應以情緒決定行為，應更冷靜地處理衝突。未來國豪會持續專注於運動事業與家庭，以更負責任的態度面對外界的關切。
