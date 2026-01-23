家家團圓過好年 廚餘減量請從餐桌做起

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】農曆春節將至，家家戶戶開始籌劃採買年貨、準備豐盛年菜，期盼與親友圍爐共享天倫之樂。嘉義市政府環境保護局提醒，享受美食之餘，也應落實「珍惜食物」與「廚餘減量」行動，在習俗與環保之間取得平衡，共同為環境盡一份心力。

春節期間垃圾清運量通常較平日增加約15%至30%，其中廚餘若未妥善處理，將對垃圾處理造成沉重負擔；未經瀝乾的廚餘含水量高，不僅增加清運車輛的載運重量與成本，進入焚化廠後更會降低爐內熱值，影響燃燒效率並增加能源消耗；若進行堆肥處理，過多的水分亦會影響發酵品質。因此，建立正確的飲食習慣與回收觀念，不僅是減少浪費，更是提升後端廢棄物處理效能的關鍵環節，需要全體市民共同配合。

嘉義市政府環境保護局表示，源頭減量需從日常生活中做起，呼籲民眾於年前採買時，應依實際需求規劃年菜份量，適量準備、避免過度囤積；用餐後如有剩食，應妥善保存並優先食用，落實「吃多少、煮多少」的惜食原則。針對無法再食用的果皮、殘渣等廚餘，蕭局長也特別強調，回收前務必確實分類並「瀝乾水分」，透過這個簡單的動作降低廚餘含水率，即可有效減輕後續清運與處理負荷。期盼大家從自家餐桌開始守護環境，度過一個環保、惜福又溫馨的農曆新年。