家家迷因發文被網笑「A-Lin又給飲料」？ 釣出阿信留言她急解釋
娛樂中心／徐詩詠報導
歌手家家過去曾因喝醉，在臉書出現內容相當「特殊」的發文。如今又有網友發現，家家在12日下午疑似再度「微醺」，不僅發出迷因式內容，還把樂團五月天打成「五月癲」，該文立刻掀起粉絲朝聖，更有人笑稱「A-Lin又給妳飲料嗎？」連五月天主唱阿信都親自現身留言，讓剛睡醒的家家急忙出面解釋。
家家12日下午3時在臉書寫下：「可怕欸你們，什麼生日早日康復的⋯？鼻要換講話！我愛相信音樂！我是五月癲！」奇特邏輯讓不少鐵粉秒懂，紛紛留言表示家家大概又喝醉了，包括「家家也想加入烈酒女團」、「信不信我去沒收妳手機」、「有投$20塊嗎？」、「喝第一口之前就應該收掉她的手機了」、「A-Lin拿飲料給你齁？」、「家家喝醉了吼」、「當手機配上飲料」等。
家家事後回應阿信留言。（圖／翻攝臉書）
該文也釣出阿信留言：「啊是誰買新手機給家家啦。」直到家家睡醒後，才發現湧入大量網友留言，讓她驚呼：「什麼喝什麼？我才起床的，鼻要讓我生氣，我也是五月癲的歌迷！一顆心普通的狂跳，那就是要愛上我。」
《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
原文出處：家家迷因發文被網笑「A-Lin又給飲料」？ 內容釣五月天阿信嘲1句她急解釋
更多民視新聞報導
賈永婕為宣傳「下海爬台北101」 驚悚畫面曝她喊：我瘋子
吳宗憲砸4千萬給兒「開牛肉麵店」傳停業！鹿希派鬆口認主因
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 123
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 20
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 59
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
Lulu要求「餵李多慧」 陳漢典超尬：內心很慌亂！
曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu 黃路梓茵、黃偉晉與風田六位主持人一改螢幕前的亮麗形象，全員換上劇組工裝、背起拍攝器材，站在滿載設備的拍攝車前入鏡。畫面刻意呈現製作團隊「上工前」與「收工後」的兩種狀態，從精神奕奕到滿身疲憊的反差感，象徵明星親自下海擔任幕後工作者後的真實樣貌，也讓節目概念一眼到位。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 55
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 62
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
娛樂報報／資深女星嗑美食熟男陪吃 被店員叫回收拾桌面
去年12月26日，本刊讀者在台北市松山區百貨公司的美食街遇到恬娃，只見她維持招牌造型，將眼鏡放在頭上，讓人一眼就注意到她，而她與一同用餐的男子聊得起勁，食物吃完了還拿出一疊資料，看起來像是在討論什麼重要的事情。到了終於要離開時，兩人或許沒注意到該餐廳要自行將...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9