家家迷因發文被網笑「A-Lin又給飲料」？ 釣出阿信留言她急解釋

娛樂中心／徐詩詠報導

歌手家家過去曾因喝醉，在臉書出現內容相當「特殊」的發文。如今又有網友發現，家家在12日下午疑似再度「微醺」，不僅發出迷因式內容，還把樂團五月天打成「五月癲」，該文立刻掀起粉絲朝聖，更有人笑稱「A-Lin又給妳飲料嗎？」連五月天主唱阿信都親自現身留言，讓剛睡醒的家家急忙出面解釋。

家家12日下午3時在臉書寫下：「可怕欸你們，什麼生日早日康復的⋯？鼻要換講話！我愛相信音樂！我是五月癲！」奇特邏輯讓不少鐵粉秒懂，紛紛留言表示家家大概又喝醉了，包括「家家也想加入烈酒女團」、「信不信我去沒收妳手機」、「有投$20塊嗎？」、「喝第一口之前就應該收掉她的手機了」、「A-Lin拿飲料給你齁？」、「家家喝醉了吼」、「當手機配上飲料」等。

廣告 廣告

家家迷因發文被網笑「A-Lin又給飲料」？ 內容釣五月天阿信嘲1句她急解釋

家家事後回應阿信留言。（圖／翻攝臉書）

該文也釣出阿信留言：「啊是誰買新手機給家家啦。」直到家家睡醒後，才發現湧入大量網友留言，讓她驚呼：「什麼喝什麼？我才起床的，鼻要讓我生氣，我也是五月癲的歌迷！一顆心普通的狂跳，那就是要愛上我。」



《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：家家迷因發文被網笑「A-Lin又給飲料」？ 內容釣五月天阿信嘲1句她急解釋

更多民視新聞報導

賈永婕為宣傳「下海爬台北101」 驚悚畫面曝她喊：我瘋子

吳宗憲砸4千萬給兒「開牛肉麵店」傳停業！鹿希派鬆口認主因

李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭

