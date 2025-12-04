家寧公開徵求拍片題材 上千網友瘋狂洗版：SWAG

網紅家寧與前男友Andy老師分手後，雙方因帳本問題鬧上法院，讓這段糾葛多次登上熱搜。儘管外界輿論不友善，家寧仍堅持經營社群，持續更新影片內容。

12月2日，家寧在臉書發文，身穿緊身咖啡色平口上衣，露出左邊香肩，對著鏡頭露出自信微笑。她在文中寫下「你們想看什麼？我開拍～你們點菜」，並附上自己最新影片宣傳，內容為介紹板橋黃石市場的懷舊美食。

貼文曝光後，引來超過千人按讚，留言數量更超過按讚數。然而網友反應大大超出預期，多數人並非提出日常類或美食旅遊類的點子，而是不約而同要求她拍攝成人影片。留言區充斥著「拍SWAG」、「Swag等很久了」、「可以轉戰OnlyFans嗎」等留言，甚至有人連續貼好幾次相同內容，讓留言區瞬間變成大型敲碗活動。

據了解，成人直播平台SWAG曾向家寧遞出橄欖枝，希望能夠為她雪中送炭，不過未獲得她的回應。

除了成人平台的建議外，也有不少網友留言諷刺，包括「妳不拍比較好，比較不會被罵」、「妳真的蠻適合拍戲說台灣的」、「想看妳如何計畫好這一切的」等言論。對於有網友提到「善有善報，惡有惡報」，家寧正面回應表示自己始終堅信這句話。

家寧自立門戶創立的頻道「秘月期POPOO」流量陷入困境，訂閱人數從52萬掉到7萬多。有網友毫不諱言表示「訂閱只剩7萬多，還在發影片喔？」對此，家寧親自回覆將會繼續努力分享更多好內容給大家，語氣誠懇，顯示她仍希望以作品回應外界批評。

此前，家寧的Instagram、Threads帳號曾無預警消失，讓許多支持Andy的粉絲拍手叫好。然而帳號在消失沒多久後又恢復正常，心情似乎沒有遭受太大影響的她，也如常更新頻道影片。

儘管負評如潮，仍有部分支持者為家寧加油打氣，留言表示「心理素質真的很強，佩服」、「越來越美了」、「總感覺妳還那麼有勇氣應該是清者自清」等正面評價。家寧的一舉一動仍備受外界關注，這次的留言風波也再次證明她依然是網路話題焦點。

