家寧告媽媽今調解 委託律師出庭「未與Andy同框」

百萬YouTuber頻道「眾量級」成員Andy老師和家寧，因為頻道經營權糾紛對簿公堂，家寧事後更對自己的媽媽、群海娛樂負責人曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。今（16）天上午新北地院召開調解庭，傳喚3人進行調解，Andy老師、家寧媽媽曾淑惠皆現身法院，但家寧僅由律師代為出面，本人並未出席。

網紅Andy老師因為百萬YouTube頻道經營權糾紛，和前女友家寧徹底撕破臉，16日上午再度現身開庭，一身黑西裝快步走進新北地院。同樣被傳喚的還有眾量級成員家寧，她因為上演一齣「大義滅親」，提告自己的母親，這回和Andy老師站在同一陣線，但今天開庭沒有到場，只委託律師出面。

侵占數千萬辯「孝親費」 家寧媽挨告全身包緊緊出庭

家寧媽媽曾淑惠被親生女兒提告，今天全身包緊緊不願多作回應，由於她被檢方查出侵占商標權收入109萬，還把眾量級頻道收益4318萬元拿來繳卡費、買保險、外幣定存，又涉嫌逃漏稅572萬元等等，因此這回才要召開調解庭進行調解，只是家寧以「監察人」身份卡在中間，是否能真的求償還得看後續法律攻防。而針對家寧媽媽辯稱自己侵占的錢其實是孝親費，Andy老師的委任律師也直接駁斥「沒有孝親費這回事。」

家寧媽媽曾淑惠涉嫌侵占的金額高達數千萬。圖／台視新聞製圖

家寧妹想出國交「工作信」 延長限制出境到明年8月

另外，家寧妹妹因為幫媽媽曾淑惠找人頭員工逃漏稅，今年4月起被限制出境，日前她向法院聲稱「工作有出國需求」，並附上電子郵件佐證，沒想到卻弄巧成拙，法官發現她打算出國工作，還可能滯留境外，加上她曾在22個月內入出境超過30次，認定其有長期在國外生活的能力，因此駁回聲請，並裁定延長限制出境到明年8月。雙方經營權糾紛還沒落幕，官司後續發展也讓外界持續關注。

※未經判決確定者，應推定為無罪

