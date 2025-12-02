家寧問「想看什麼？ 我開拍」遭黑粉湧入1留言洗版

家寧與前男友Andy老師決裂對簿公堂。（圖／紅心字會提供）

YouTube頻道「眾量級」成員張家寧，自從遭前男友Andy老師爆出多項負面指控後，她本人與家人皆深陷一連串法律糾紛，形象大受重創。近期她在社群平台的發文，再度成為話題焦點。

家寧2日下午在臉書發文，向粉絲喊話：「你們想看什麼？我開拍～你們點菜」，藉由互動拉近與粉絲的距離，也希望可以獲得拍攝主題靈感。然而貼文一出，除了支持者留言打氣外，也吸引大批黑粉「準時報到」，湧入留言狠酸，讓討論瞬間變調。

不少酸民刻意針對過往風波留言攻擊：「人要臉樹要皮，奉勸妳一句，善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到」、「法院開箱」、「拍一下你的帳本」、「拍你叫家人跟Andy道歉」、「監獄開箱」、「想看妳親手還Andy老師錢+真心誠意懺悔，流量應該很高喔」等，更有人羞辱意味濃厚直呼：「想在Swag看見你」、「Swag等很久了」、「拍Swag」。

面對大量惡意留言，仍有粉絲替她加油：「加油，越來越美了！大家都覺得。」、「+0 加油，不管好壞都會成為過去式，明天會更好。」 、「心理素質真的很強，佩服」、「黑粉也是粉也有流量」。

據悉，家寧因過往風波帶來極大爭議，網路形象難以恢復，不少合作也受影響，成人直播平台 SWAG 注意到討論度後，先前曾向她提出合作邀請，但她至今未回覆，引發另一波討論。然而也有網友認為SWAG的邀約對她形成「性羞辱」，質疑平台自以為幽默，對此，SWAG 也公開回應，強調平台內創作者類型多元：「平台內有來自世界各地、各種性別的創作者，不乏以唱歌、跳舞才藝作為主要表演形式的創作者。如果說這樣的留言讓你覺得是對性別、身體評頭論足的話，我很抱歉。」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

