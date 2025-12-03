家寧喊「我開拍你們點菜」！網拱拍SWAG 遭嗆「惡有惡報」她親回了

家寧分享近照，請網友「點菜」她拍什麼影片。（翻攝臉書）

YouTuber家寧與前男友Andy分手後因「眾量級」頻道帳務問題對簿公堂，早前家寧一家人遭起訴，她擁有52萬粉絲的IG帳號更一度消失，後來恢復正常。她昨在臉書發文，問網友：「你們想看什麼？我開拍～你們點菜」。結果遭大批網友洗版：「拍SWAG！」面對「惡有惡報」留言，她也親自回覆。

家寧昨在臉書貼出穿灰色上衣、露肩的個人照，發文：「你們想看什麼？我開拍～你們點菜。」今（3日）又貼出一張化妝的照片，寫下：「鏡頭靠近一點，我給你一秒的心動。」表示這次直接把妝感加濃、玩了一個小彩蛋「玩妝」，更問網友：「有沒有發現…哪裡跟平常不一樣呢？」

廣告 廣告

貼文發布後，許多網友留言：「好想看妳拍SWAG」「心理素質真的很強，佩服」「你不拍比較好，比較不會被罵」「我想看你高空彈跳不綁繩」「開箱一下你戶頭金額怎麼樣？」「想看你和Andy老師對帳」「法院開箱」「看妳帶上手銬」。

一名網友留言：「人要臉 樹要皮 奉勸妳一句 善有善報 惡有惡報 不是不報 時候未到」她回復：「我始終堅信這句話」。有人說：「貪心，造成極大的惡業，會有極大的惡報」她也表示：「我相信。」還貼出哭臉的表情符號。

更多鏡週刊報導

家寧52萬IG無預警消失！Andy喊「天大的好消息」 再爆「被尾隨」恐怖黑幕

Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己

戴資穎出手了！「4字箴言」送暖Andy 他感動：太適合現階段的我