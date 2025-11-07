家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定

記者楊佩琪／台北報導

家寧媽曾淑惠對Andy提告加重誹謗等罪，因超過期限未提再議，Andy不起訴確定。（資料照／記者莊淇鈞攝影）

網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因超過期限家寧媽未提再議，全案不起訴確定。

不滿Andy發布影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的」，指控她涉嫌恐嚇、獨吞眾量級CROWD商標，家寧媽曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗及違反個人資料保護法等罪。

廣告 廣告

不過檢方認為，曾淑惠因為未經家寧、Andy授權便以自己名義申請「眾量級CROWD」商標，且受領109萬元商標權收入，被依背信罪起訴，行為確有爭議。

又「眾量級CROWD」頻道對象為一般大眾，且非單純私德範疇，為可受公評之事，難認有誹謗、公然侮辱犯意，因此給予不起訴處分。由於曾淑惠未於期限內向台灣高等檢察署提起再議，因此Andy不起訴確定。

更多三立新聞網報導

在台洗錢45億！連夜藏名車滅證 太子集團在台操盤人、2幹部收押1交保

天剛資訊內線交易案檢調4路搜索 現任董座300萬元交保

太子集團陳志創詐騙帝國卻遭下屬「黑吃黑」 打官司追9億至今無著

趙少康慘了！北檢認726大罷免投票2次亮票 依法起訴建請從重量刑

