家寧媽媽輸了！反告誹謗「不起訴確定」 Andy吐心聲：堅信要說出真相

【緯來新聞網】YouTube頻道「眾量級CROWD」前團員Andy老師，因與前女友張家寧爆發財務糾紛，雙方關係決裂並進入司法程序。張母曾淑惠不滿遭指控，轉向對Andy提出加重誹謗與個資法告訴，但檢方認定相關內容屬於公眾可議論事項，最終作出不起訴處分。

家寧媽媽輸了！反告Andy誹謗「不起訴確定」（圖／翻攝IG）

新北地檢署先前以業務侵占與背信罪嫌起訴張家寧及其家人，共計4人涉案；反之，曾淑惠對Andy的告發經過審查後，遭檢察機關裁定罪嫌不足，全案不起訴確定。對於這場司法攻防戰，Andy老師在社群平台首度表達心聲。



他回憶這段長達8個月的調查過程，坦言過程並不輕鬆，「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」他表示，這次結果讓他更加堅信要用內容說出真相。



Andy也特別感謝始終支持他的粉絲，承諾未來會持續透過影片分享真相，「感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。」一句「真相終會被看見」，也為這起爭議劃下階段性句點。

