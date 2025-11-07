家寧媽提告慘敗！ Andy帥氣回應：真相會發光

百萬YouTuber王崇睿（又稱 Andy）因帳務糾紛遭前搭檔家人提告，如今獲檢方不起訴處分。（圖／翻攝自臉書／Andy老師、家寧）

台灣百萬 YouTube 頻道「眾量級 CROWD」的成員王崇睿（又稱 Andy）與前搭檔張家寧分手後爆出帳務、經營權爭議。家寧母親曾淑惠曾對 Andy 提起侵犯個資法與妨害名譽之訴，新北地檢署日前對 Andy 作出不起訴處分，家寧母也未聲請再議，使得 Andy 的不起訴結果確定不變。稍早，Andy 在社群媒體發表開心聲明。

Andy 表示，自 3 月 11 日他在個人頻道上發布影片《10 年了！227 萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》不久遭提告，經歷約 8 個月調查後，終於收到不起訴決定。他強調：「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」並坦言這段路給他極大壓力，「但也更加確信真實的力量，總將會發光」。在貼文中，他向所有支持他的粉絲致謝，並承諾將持續製作影片，「把光照進每個被遮蔽的角落」、「讓真相說話」。

這起事件起源於 2024 年 10 月，王崇睿與張家寧宣布分手，兩人此前共同經營「眾量級 CROWD」頻道，而後分道揚鑣。王崇睿於 2025 年 3 月公開指控家寧母女將經營十年的頻道與訂閱經濟剝奪，並詳細列出八項財務與管理的指控；家寧母女方面亦提出反訴。雙方爭議範圍包括頻道股權、收益分配、帳務透明度、社群帳號控制權、商標登記等。

對於此次不起訴決定，網友反應兩極：支持者稱讚王崇睿「終於還清清白」，亦有人關注此案對 YouTuber 合作經營與財務分配機制之警示作用。無論後續是否有二審或民事追訴，這場 YouTube 創作者間的經營權糾紛已在司法面先取得一項結果。

