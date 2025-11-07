家寧媽未提再議！Andy老師挨告誹謗不起訴確定

網紅Andy老師（王崇睿）因眾量級頻道財務糾紛與前女友張家寧家人對簿公堂，其中張家寧母親曾淑惠曾控告王崇睿加重誹謗及違反個資法。新北地檢署日前已對王崇睿做出不起訴處分，由於曾淑惠未在法定期限內聲請再議，不起訴處分已正式確定。

Andy老師被家寧媽提告加重誹謗及違反個資法。（圖／中天新聞）

這起糾紛源於王崇睿與張家寧共同創辦的「眾量級CROWD」頻道。王崇睿指控，雙方在2018年委託張家寧母親曾淑惠開立群海娛樂股份有限公司，但他從未見過公司帳目，更不知道「眾量級CROWD」商標已於2020年被曾淑惠以個人名義註冊。

新北地檢署先前已依業務侵占、背信、幫助逃漏稅、妨害電腦使用罪起訴張家寧及其父母與妹妹共四人，案件目前由新北地院審理中。

另一方面，曾淑惠則反控王崇睿今年3月在其頻道上傳的影片中有不實言論。該影片題為「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」，內容指控曾淑惠委託法律事務所回覆的函文是恐嚇，並稱曾淑惠欲獨吞「眾量級」商標，曾淑惠認為這些指控損害其名譽。

檢方在調查後認為，曾淑惠確實未經群海公司董事張家寧和王崇睿授權，就以自己名義申請「眾量級」商標並受領商標權109萬餘元，因此被起訴。檢方還指出，群海公司和「眾量級」頻道面向社會大眾，非單純私德範疇，屬可受公評事項，而王崇睿只是引用公開資訊，因此認定罪嫌不足，做出不起訴處分。

依據《刑事訴訟法》規定，告訴人若不服檢察官的不起訴處分，可在收到處分書10日內向上級檢察機關聲請再議。然而，本案告訴人曾淑惠未在期限內向台灣高檢署提出再議聲請，因此王崇睿的不起訴處分已確定生效。

