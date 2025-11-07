即時中心／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師、家寧分手後開撕，拍影片控訴過往拆帳、奪頻道經營權的內幕，還為此對簿公堂。檢方日前偵結，依法起訴一家四口，家寧爸媽、妹妹及她本人；另「家寧媽」曾淑惠反告Andy老師加重誹謗、違反個資法等罪，新北檢認為事件可受公評，Andy老師引用公開資訊，罪嫌不足，予以不起訴。由於「家寧媽」未於再議期限內具狀向台灣高檢署聲請，因此Andy老師獲不起訴處分確定。

廣告 廣告

YouTube頻道「眾量級」由Andy老師與張家寧在2016年9月共同創立，訂閱數最高曾達227萬人；但2人去年分手後，因頻道經營權、股權分配與財務管理等問題鬧上媒體版面，現已進入司法程序。

然而「家寧媽」曾淑惠以「妨害名譽」與「違反個資法」，對Andy老師提出告訴。檢方認為，曾淑惠未經群海公司董事張家寧和Andy老師授權，就擅自以自己名義申請「眾量級」商標，並受領商標權109萬餘元等原因被起訴，曾淑惠確有相關爭議行為；且群海公司、「眾量級」頻道對象為社會大眾、非單純私德範疇，屬可受公評事項，Andy老師引用公開資訊，罪嫌不足，予以不起訴。

Andy老師於10月收到不起訴處分書後，在社群上發文還原與「家寧媽」曾淑惠對簿公堂的始末。他表示，當初自己只是單純地希望能對頻道的收入，提出要帳目結算；未料竟被扭曲事實，甚至還被反控恐嚇取財，讓他感到相當心寒，「我提出要帳目結算，被她說是恐嚇取財？」

同時，Andy老師進一步地透露，「家寧媽」甚至還將頻道收入定調為「孝親費」，面對這種顛倒是非的說法，他坦言完全無法接受。如今獲得檢方的不起訴處分，讓Andy老師激動表示，「正義也許會遲到，但從不會缺席。」

依照《刑事訴訟法》規定，告訴人收到不起訴處分書後，若不服結果，可在收到處分書10日內，向上級檢察機關聲請再議。不過，由於「家寧媽」未於再議期限內具狀向台灣高檢署聲請，因此Andy老師獲不起訴處分確定。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／家寧媽過期限未提再議 Andy老師挨告「這兩罪」獲不起訴確定

更多民視新聞報導

最新／毫無意外！50：60 NCC四位被提名人全遭藍白否決

道歉還情勒？盧秀燕防疫失職稱「媽媽做不好」 議員火大開嗆噁心

台灣「治這病」竟比海外貴4倍！ 綠委劉建國偕病友籲健保救命

