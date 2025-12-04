家寧徵片靈感遭網友歪樓！粉專湧入「SWAG」許願再掀話題

（娛樂中心／綜合報導）YouTuber家寧與前男友Andy分手後，因帳本爭議多次隔空交鋒，雙方的家人也一度被捲入訴訟。不過家寧仍持續更新社群動態，近日更在粉專開放粉絲「點菜」，徵詢大家想看的影片內容。貼文一出，卻意外吸引大批網友留言敲碗，希望她拍攝成人平台SWAG，引發討論。

圖／家寧發文徵詢拍片靈感。（翻攝 Facebook／家寧+0）

家寧在貼文中開放式詢問：「你們想看什麼？」並表示只要粉絲提出的想法，她都會納入拍攝規劃，語氣直率：「我開拍～你們點菜。」沒想到留言區風向歪樓，不少網友接連留言：「拍SWAG啦」、「想看妳拍SWAG」、「SWAG等很久了」，留言迅速累積，讓討論瞬間升溫。

事實上，家寧日前才更新YouTube影片，介紹她走訪板橋黃石市場、品嚐巷弄美食的過程。但該影片底下，有網友留言質疑她的頻道人氣不如以往：「訂閱只剩7萬多，還在發影片喔？」對此，家寧本人親自回覆，表示會「繼續努力分享更多好內容給大家」。

如今她主動徵求拍片靈感，沒想到留言區被大量「SWAG」相關訊息洗版，也再度引起網路熱議。

