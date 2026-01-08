家寧拿不出證據反擊遭「眾叛親離」 Andy私生活影片遭兜售內幕曝

Andy老師和家寧已經徹底撕破臉。（圖／眾量級 CROWD臉書）

百萬YouTuber情侶檔「眾量級CROWD」Andy老師和家寧，前(2024)年分手後，因頻道經營權和財務問題爆發爭執，導致徹底撕破臉，甚至對簿公堂，Andy老師被家寧指控感情不忠，還有爆料者指出Andy老師出入聲色場所，但必須提供「爆料費」，才願意提供清晰影片，讓事件更添可疑性；此外，家寧至今仍拿不出實質證據或帳本控訴Andy，讓周遭友人不再力挺。

根據《鏡週刊》報導，各大媒體去年曾收到標題為「獨家爆料Andy老師過往私生活影片，涉及聲色場所、感情疑點」的爆料信，爆料者除了聲明「此影片為獨家，尚未公開於任何社群平台」，試圖向媒體兜售，還強調影片畫質清晰，來源則是Andy老師在「幣圈聚會」遭人拍攝，不過想要獲得檔案，必須支付「爆料費」，不免讓外界質疑真實性，本刊最終並未採用。

反觀家寧雖然試圖挽回形象，以及當年身為百萬網紅的榮景，不過網友卻不買帳，如今傳出搞到眾叛親離的局面，據悉，事件爆發前，家寧多次向友人控訴Andy老師對感情不忠，並遭母親長年控制，讓不少友人心生同情，即便輿論倒向Andy老師，仍幫忙商討解決之道，豈料，家寧至今仍拿不出實質證據或帳本反擊Andy老師，來證實自身清白。

此外，只要事情陷入僵局，家寧就會拿母親當擋箭牌，強調自己無法作主，導致友人遭牽連被網暴，決定不再插手干涉此事，讓家寧如今落到眾叛親離的局面。

