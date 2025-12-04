家寧救流量！「我開拍你們點菜」 留言區歪樓喊拍成人片

YouTuber家寧。（圖／翻攝自家寧 臉書）





YouTuber眾量級成員家寧日前IG和Threads帳號突然消失，不過她依舊照常更新YouTube新影片，並未對帳號異常做出回應，如今帳號也回歸，她還開心發文直呼：「我開拍，你們點菜」，結果形象受損的她，一面倒都得到網友要看成人影片。

家寧和Andy老師分手後對簿公堂，形象不斷崩塌，人氣下降之外，影片上線也多是負評，為了挽回流量，她在臉書特別發文詢問網友想看她拍什麼，讓網友點菜她來拍。

由於過去SWAG曾向家寧拋出橄欖枝，留言區紛紛都是希望她拍成人影片，直呼：「可以轉戰OnlyFans嗎？」、「拍SWAG」，還有網友踩痛點，「去拍正音班」、「跟你家人一起po帳本」、「教學財務管理。」



