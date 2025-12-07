家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況

家寧近期仍持續經營社群，昨（6）日在頻道推出「破天荒！便利商店「即期品一日挑戰」超乎想像的划算程度」影片。（圖／翻攝自家寧臉書）





百萬YouTuber家寧與前男友Andy因帳務糾紛多次隔空交鋒，雙方鬧上法院仍未落幕。不過家寧近期仍持續經營社群，昨（6）日在頻道推出「破天荒！便利商店「即期品一日挑戰」超乎想像的划算程度」影片，罕見公開自己近來的生活調整方向，引發網友熱議。

家寧在影片中坦言，近期開始重新檢視生活步調，最重要的改變是控管開銷。她表示生活還是要過，但「錢要花在刀口上」。影片中，她開箱自己在便利商店購入的各種即期品，並挑戰一整天只吃這些食品。家寧稱自己「超級有感」，認為價格划算、體驗滿意。

影片曝光後，引發不少討論，不少網友紛紛留言表示，「好扯喔，我第一次看到做出這些事情的人，還可以假裝沒事 繼續拍自己的影片」、「多省一點錢請律師」、「真的要找粿粿合作，真心推薦。現在這個時間點還可以再炒一波流量」、「通常我想省錢時就會吃這些，那她是不是沒錢了，手頭緊才會吃，然後藉這個拍題材說是挑戰」、「賺了很多錢還在裝窮」。

另一方面，Andy近期也推出新影片，他日前在社群上曬出與「神秘女伴」在越南旅遊的照片，引來網友猜測他是否準備公開新戀情。Andy在最新影片中揭露，對方其實是當地女地陪Ning，兩人一起體驗「一日女友」行程；巧合的是，女方名字的發音與前女友家寧相同，讓他當下也頗為驚訝。

影片中，Ning先替Andy扣好安全帽，再騎摩托車載他走訪峴港多處景點，兩人互動自然，有說有笑，Ning不時替他撐傘，而Andy也買飲料回禮，兩人還一同參拜求子觀音，不過Andy打趣表示「我還不用求子」，改求事業順利。

最後兩人搭船遊河，Andy送上花束逗趣說：「妳不會以為我要求婚吧！」強調Ning其實已有男友，此行只是合作內容，藉由她的導覽讓觀眾更深入了解越南文化與美食。



