家寧新片「狂吃即期品」！掀網酸：省多一點錢請律師

娛樂中心／王靖慈報導

百萬YouTuber「眾量級」的成員Andy和家寧分手並發生爭議後，家寧單飛經營的新頻道「秘月期POPOO」表現不佳，觀看數大多停留在「5位數」，流量被形容為雪崩式下滑。不過，家寧不在乎外界爭議，最近又在個人頻道推出新影片，並透露自己因要調整財務管理，決心「把錢花在刀口上」，以此為題材拍攝省錢影片，再次引起網友熱議。











家寧省錢吃即期品生活！曝財務危機真相 網酸爆「做戲給誰看」掀論戰

家寧稱自己要調整消費模式，把錢花在刀口上。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）

廣告 廣告

YouTuber家寧與前男友Andy日前鬧出金錢問題，兩人不僅因公司帳目問題糾紛不斷，雙方也透過拍攝影片的方式隔空攻擊。雖然家寧被網友不斷打擊，但能持續在新頻道「秘月期POPOO」努力。家寧6日在頻道上架的一支「即期品一日挑戰」的影片，她在影片中透露，自己正重新調整生活，特別是針對「開銷這部分」。甚至笑著表示，自己現在要追求把錢「花的剛剛好，花在刀口上」。因此，她決定開箱便利商店即時食品為主題，分享打折省錢秘訣。

家寧省錢吃即期品生活！曝財務危機真相 網酸爆「做戲給誰看」掀論戰

家寧表示便利商店有許多即食品，善用發法可以省很多錢。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）









家寧新策略曝開銷「花在刀口上」狂吃一波即期品！掀網酸：省多一點錢請律師

留言區網友們依然不理解家寧為何還能無所謂的拍片。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）





不料影片上架後，網友們並不買單，甚至遭到許多網友還留言酸：「好扯喔，我第一次看到做出這些事情的人，還可以假裝沒事，繼續拍自己的影片」、「省多一點錢請律師」、「影片剪得很好，下次看要不要去剪高壓電線」、「日子可以過，錢花得剛剛好，花在刀口上，笑死我了」，也有網友看到家寧的妝容感到不解，表示：「這是什麼死人妝容，嚇死人了」、「感覺家寧的樣子好像變了，應該做了醫美」、「為什麼看起來很像快打噴嚏或快哭出來，感覺很像哭哭濾鏡」，甚至還有網友推薦家寧可以與最近同樣深陷爭議話題的網紅「粿粿」合作，或許能藉由彼此的爭議性和討論度，共同炒熱一波流量。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：家寧新策略曝開銷「花在刀口上」狂吃一波即期品！掀網酸：省多一點錢請律師

更多民視新聞報導

家寧開放粉絲點菜 慘遭黑粉下單「18禁套餐」！

IU奪歌手獎愣住3秒！GD「驚喜空降」嗨翻5萬人

台灣被標China！部落客曝韓入境卡「1真相」惹怒網

