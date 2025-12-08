家寧新片「狂吃即期品」！掀網酸：省多一點錢請律師
娛樂中心／王靖慈報導
百萬YouTuber「眾量級」的成員Andy和家寧分手並發生爭議後，家寧單飛經營的新頻道「秘月期POPOO」表現不佳，觀看數大多停留在「5位數」，流量被形容為雪崩式下滑。不過，家寧不在乎外界爭議，最近又在個人頻道推出新影片，並透露自己因要調整財務管理，決心「把錢花在刀口上」，以此為題材拍攝省錢影片，再次引起網友熱議。
家寧稱自己要調整消費模式，把錢花在刀口上。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）
YouTuber家寧與前男友Andy日前鬧出金錢問題，兩人不僅因公司帳目問題糾紛不斷，雙方也透過拍攝影片的方式隔空攻擊。雖然家寧被網友不斷打擊，但能持續在新頻道「秘月期POPOO」努力。家寧6日在頻道上架的一支「即期品一日挑戰」的影片，她在影片中透露，自己正重新調整生活，特別是針對「開銷這部分」。甚至笑著表示，自己現在要追求把錢「花的剛剛好，花在刀口上」。因此，她決定開箱便利商店即時食品為主題，分享打折省錢秘訣。
家寧表示便利商店有許多即食品，善用發法可以省很多錢。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）
留言區網友們依然不理解家寧為何還能無所謂的拍片。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YouTube）
不料影片上架後，網友們並不買單，甚至遭到許多網友還留言酸：「好扯喔，我第一次看到做出這些事情的人，還可以假裝沒事，繼續拍自己的影片」、「省多一點錢請律師」、「影片剪得很好，下次看要不要去剪高壓電線」、「日子可以過，錢花得剛剛好，花在刀口上，笑死我了」，也有網友看到家寧的妝容感到不解，表示：「這是什麼死人妝容，嚇死人了」、「感覺家寧的樣子好像變了，應該做了醫美」、「為什麼看起來很像快打噴嚏或快哭出來，感覺很像哭哭濾鏡」，甚至還有網友推薦家寧可以與最近同樣深陷爭議話題的網紅「粿粿」合作，或許能藉由彼此的爭議性和討論度，共同炒熱一波流量。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：家寧新策略曝開銷「花在刀口上」狂吃一波即期品！掀網酸：省多一點錢請律師
更多民視新聞報導
家寧開放粉絲點菜 慘遭黑粉下單「18禁套餐」！
IU奪歌手獎愣住3秒！GD「驚喜空降」嗨翻5萬人
台灣被標China！部落客曝韓入境卡「1真相」惹怒網
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 38 分鐘前 ・ 14
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 22
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 天前 ・ 81
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 20
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 12
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 16
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 62
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16