家寧曬美照「開放點菜」拍片靈感！網狂刷「進軍SWAG」

家寧曬美照發文詢問粉絲自己的影片拍攝主題。翻攝家寧臉書

網紅家寧和前男友Andy分手後撕破臉，因為帳本問題鬧上法庭，儘管外界輿論不友善，家寧仍然堅持做自己，持續上傳影片、發文，試圖和網友互動，近來她更發文詢問粉絲自己的影片拍攝主題，貼文曝光後，引來超過千人蓋樓給建議，更有大批網友指希望她進軍SWAG。

家寧在社群平台發文曬出美照，只見她臉上畫著精緻妝容，露出半邊香肩，對著鏡頭露出自信微笑，並在文中寫下：「你們想看什麼？我開拍～你們點菜。」同時在留言區附上自己的新影片「家寧回來了！粉圓檸檬＋肉羹粄條，一入口直接青春回魂！黃石市場巷弄美食」宣傳，貼文一出，有超過千人按讚，留言數量更是比按讚數還多。

留言數超過千人。翻攝家寧臉書

不少網友留言酸她：「妳不拍比較好，比較不會被罵」、「妳真的蠻適合拍戲說台灣的」、「想看妳如何計畫好這一切的」、「中文矯正班」、「人要臉，樹要皮，奉勸妳一句，善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到」，對此，家寧正面回應：「我始終堅信這句話。」

然而也有人認真回覆：「我想知道妳是如何保持身材的」，家寧也大方回覆：「要就是控制飲食加上運動，但飲控是最大關鍵～每天需要喝至少2000c.c的水～更有助於保持身材，一起擁有健康身體加苗條身材。」然而更多網友敲碗她去拍SWAG、OnlyFans等成人平台，意外再度引發討論。



