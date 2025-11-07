家寧母告「2罪」確定不起訴 Andy老師：真實終會發光

娛樂中心／程正邦報導

Andy老師（左）被家寧媽媽曾淑惠（右）告妨害名譽和違反個資法，獲不起訴處份（圖／Andy、眾量級YouTube）

知名百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師（本名王崇睿）與前女友家寧及其家人因頻道經營權、商標與財務問題爆發的法律戰，近日迎來重要進展。針對家寧母親曾淑惠反控Andy老師加重誹謗與違反《個人資料保護法》等兩項罪名，新北地檢署偵結後認定罪嫌不足，做出不起訴處分，且因曾女未於期限內聲請再議，全案已於近日正式確定不起訴。

Andy老師拍片控家寧媽媽曾淑惠以個人名義註冊「眾量級」商標，並擁有50%股權，身為頻道共同創立者的他，分手後還被解除董事職位。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

八個月纏訟獲清白：檢方認定「可受公評事項」

此案的起因為今年3月11日，Andy老師在個人頻道發布《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！》的影片，揭露家寧母親曾淑惠以個人名義註冊「眾量級」的商標，並掌握公司多數股權（50%），導致Andy雖為頻道共同創立者，卻長期無法過目公司帳目，並在分手後被解除董事職位。

曾淑惠不滿Andy老師在影片中稱「恐嚇、獨吞商標」等內容，認為此舉誤導觀眾、損害名譽，因而向Andy老師提告加重誹謗與違反《個資法》。

然而，檢方審理後認為，YouTuber頻道的經營與財務糾紛涉及公眾利益，屬於「可受公評」的事項，且Andy老師所引用的內容與陳述，並未達到加重誹謗或違反個資法的構成要件。新北地檢署因此裁定Andy老師不起訴。

Andy老師拍片更新與張家人的官司進度。（圖／翻攝自YT）

Andy發聲：兩案結果對照，真實終將發光

在確定獲不起訴處分後，Andy老師於社群平台發文，難掩欣喜之情。他指出，從3月發布影片到現在，經歷了八個月的調查與等待，終於等來了「不起訴確定！」的結果。

他更感性地向粉絲喊話，表示：「我的不起訴及張家人的起訴，這兩相對照之下，已足以說明一切。」此前，家寧一家人，包括父母和妹妹，已因涉嫌逃漏稅、變更他人電磁紀錄等罪名，遭檢方起訴，目前全案正在新北地方法院審理中。

家寧在受指控後終於發文，卻是藉機宣傳自己上的新片。（圖／翻攝自IG @popoo_5200）

Andy老師始終堅信：「真實的力量，總將會發光。」他感謝所有一路以來支持與相信他的粉絲，並承諾未來將會繼續用影片的力量，「把光照進每個被遮蔽的角落。」

曾淑惠,群海娛樂辦公室,家寧,媽媽,檢方,媒體,眾量級,網紅圖片描述。（圖／翻攝畫面）

Andy老師日前到澎湖遊玩。（圖／翻攝自Andy老師IG）

台灣同志遊行日，Andy老師再度PO文喊話「邪不勝正」。（圖／翻攝自IG @andy1994x）

家寧（圖／翻攝自家寧IG、Threads）

Andy老師日前到澎湖遊玩。（圖／翻攝自Andy老師IG）

