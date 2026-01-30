家寧母涉業務侵占再調解 Andy訴求拿回應得一半

（中央社記者曹亞沿新北30日電）網紅Andy與前女友張家寧爆頻道帳務糾紛，家寧一家被依業務侵占等罪起訴。新北地院今天再開庭調解，雙方未達共識，Andy強調訴求是「拿到我應得的」，雙方一人一半。

YouTuber「Andy老師」（本名王崇睿）去年指控與前女友張家寧共同創辦眾量級CROWD頻道，2018年委託家寧母親開立群海娛樂公司，卻從未看過公司帳目，也不知眾量級CROWD商標已被家寧母親以個人名義註冊。新北地檢署偵辦後起訴家寧一家，群海董事長、家寧媽媽曾淑惠被依業務侵占、背信及逃漏稅等罪起訴；家寧則涉擅改頻道密碼，依無故變更他人電磁紀錄罪嫌起訴。

廣告 廣告

新北地方法院今天再度召開調解庭，家寧父母及Andy今天早上現身法院，家寧則委由律師出庭。經約30分鐘調解，雙方仍未達共識。

Andy離開法院時受訪強調，訴求是「拿到我應得的，張家、王家一人一半」。律師補充，因對方資料有缺失，目前無法進行下一步程序，但他們堅持經營頻道收入一人一半，Andy應該也要有收入去做孝親，這是Andy多年來應得的，因頻道是與雙方共有。

家寧律師則表示，今天大家都理性地交換意見，但因相關資料太多，時間有限，將排定下一次調解。（編輯：張銘坤）1150130