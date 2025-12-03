家寧求靈感翻車！「我開拍你們點菜」一面倒洗版 網一致敲碗：SWAG

娛樂中心／綜合報導

家寧在遭法院多項罪名起訴後持續被網暴。（圖／翻攝自IG @chianing_baby）

網紅「家寧+0」近期因與前任Andy的帳務風波全家人遭法院起訴外界關注，雙方持續在社群上接連互槓，讓這段糾葛多次登上熱搜。雖然家寧頗受惡評，不過並未因此停下內容創作，反倒更加積極更新貼文。日前她在社群開放粉絲「點菜」提供影片靈感，卻意外引來大批網友刷一排一致的答案，留言區瞬間變成大規模洗版現場。

家寧貼文中直接向粉絲喊話：「你們想看什麼？我開拍，你們點菜。」語氣豪爽又帶挑戰意味，希望透過社群互動收集下一波的拍攝主題。怎料網友反應大大超出她預期，多數人並非提出日常類或美食旅遊類的點子，而是不約而同毫不遮掩地敲碗要她「拍SWAG」，留言瞬間占滿整串。

廣告 廣告

家寧詢問大家要拍甚麼題材影片，留言瞬間占滿整串「拍SWAG」。（圖／翻攝自IG @chianing_baby）

貼文底下可見不少重複訊息，包括：「SWAG 終於可以拍了吧？」、「想看妳拍 SWAG」、「拜託拍 SWAG」、「敲碗等很久了」等字眼，甚至有人連續貼好幾次，引發另一群網友笑稱根本是「大型敲碗活動」，讓留言場面一時失控又頗具喜感。有人笑說：「家寧留言區現在像 SWAG 粉絲見面會」有人替她緩頰：「明明只是想找靈感，被網友玩到變歪樓。」

家寧近來仍持續推出新影片，她日前上傳走訪板橋黃石市場的 Vlog，分享從市場小吃到巷弄店家的美食體驗。不過，有部分網友在影片下方冷酸留言：「訂閱掉到 7 萬多，你還在拍？」對此，家寧親自回覆：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」語氣誠懇，顯示她仍希望以作品回應外界批評。

更多三立新聞網報導

AAA典禮倒數3天！韓團陸籍成員「不可避免的事由」突宣布缺席不來台

濱崎步「無人空唱」延燒！女星狠嗆節目瞎講：敢信口開河就是名嘴

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

瘋搶許瑋甯捧花！邱澤1舉動被虧：怕老婆被抽走 見得主詫異表情神同步

